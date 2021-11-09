西甲｜沙維回家　巴塞隆拿辦歡迎儀式　球迷魯營見證簽約

巴塞隆拿傳奇中場沙維一波三折下回歸母會上任主帥，雙方簽約兩年半。巴塞在香港時間周一（8日），在一眾球迷的見證下，與沙維在魯營球場簽約，正式回家，他當然希望帶領球隊重登高峰，並以錦標慶祝他的回歸。



朗奴高文被巴塞解僱後，早已傳出名宿沙維將回歸收拾爛攤子，但過程不算順利，艾薩德（Al-Sadd）方面多次挽留，當巴塞繳付解約金後，一切也變得順利，沙維終於如願回歸巴塞。

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巴塞為沙維舉行盛大的歡迎儀式，就如新加盟球員一樣，魯營球場容納近9500名球迷入場，見證沙維與會長拿樸達（Joan Laporta）簽下一紙兩年半的合約，正式回家，而舊隊友恩尼斯達﹑美斯及師兄哥迪奧拿亦有祝賀沙維。

接近9500名球迷入場歡迎沙維回歸。（路透社）

沙維生涯10個關鍵數字

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沙維上任後，隨即要面對球隊財政及戰績問題的夾擊，這名41歲的少帥表明已做好心理準備，並豪言這就是回歸的原因，他就是要打救母會，「我知道球隊存在不少問題，但這就是我回來的原因，我體內的巴塞DNA沒有改變，我已經準備好了，領導球隊走出困境，並希望以獎盃告訴『我回來了』。」

沙維在魯營球場正式與巴塞簽約。（路透社）

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以巴塞主帥身份接受球迷歡呼，沙維難掩激動，差點流下男兒淚，並呼籲球迷繼續支持球隊，與巴塞一同走出難關。

歡迎儀式後的記者會上，沙維直言重踏魯營的草地，心情激動，加上在場球迷的支持，他不希望辜負眾人的心意，「我已經回家了！我知道球隊現況艱難，但球隊上下亦有野心，我們將以10倍回報球迷，我不希望他們失望，我明天就要開始工作，為重建巴塞而努力。」

重踏魯營球場，沙維難掩興奮及感動。（路透社）

沙維生涯榮耀時刻：