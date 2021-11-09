英超熱話｜里奧費迪南好言勸退　狠批蘇斯克查治下魔性盡失

英超「雙紅會」與「曼市打吡」相繼落敗，似乎曼聯高層依然對主帥蘇斯克查有信心，帥位絲毫無損。不過，外界則持相反聲音，曾經與蘇斯克查做隊友的里奧費迪南，網上節目表示蘇帥見好就收，倘若現在辭職也可昂首離開。



不論在「雙紅會」抑或「曼市打吡」，曼聯同樣顯出級數的差距，完全沒有還擊之力，要求蘇斯克查下台的聲音未曾停止，但蘇帥同樣安全過度。英國《天空體育》透過曼聯管理層沒有更換蘇斯克查的意欲，帥位依然穩陣。

兩場大戰接連落敗，蘇斯克查帥位依然穩陣。（Getty Images）

2018年底接過火棒的蘇斯克查，當時不少名宿亦對他投下信任的一票，包括昔日曼聯隊友里奧費迪南（Rio Ferdinand），如今卻轉換陣營，加入「反蘇」行列。這名前英格蘭國腳在自家的網上播客節目《Five with Vibe》中，表達對蘇斯克查的不滿。

里奧費迪南近日開腔加入「反蘇」行列。（資料圖片／Getty Images）

里奧費迪南首先道出「魔性盡失」的問題，曼聯今夏有C朗拿度回歸，加上查頓辛祖等新兵，外界對曼聯必然有期望，豈料球隊仍然是老模樣，里奧不禁質疑蘇斯克查的能力，「曼聯今季如此強大的陣容，大家也十分期待今季成績，開季至今落差太大，如今看到球隊的踢法，就像失去了曼聯的個性及特質，不禁令我思考，他能否帶領曼聯贏得獎盃。我認為蘇斯克查應該離隊了，至少他可以昂首離開。」

曼聯今季有C朗坐鎮，表現依然是老模樣。（Getty Images）

曼聯成績飄忽，里奧認為與蘇斯克查的威嚴有關，他不能令麾下有畏懼的感覺，導致部分球員在比賽時不盡全力，「一個成功的領隊，必須令球員畏懼他，就如哥迪奧拿及高普等，費格遜不在話下，他們給予球員一個感覺是：『只要你不遵從規則的話，你便坐上後備席』。正如碧咸及傑斯，無論他們是超級球星或是老大哥，也不敢在場上偷懶，因為大家知道費格遜將會責備他們，這就是威嚴。」

里奧費迪南認為蘇斯克查的任務已經完成，「他（蘇斯克查）為球迷們重拾希望，這方面他做得十分好，而他的工作已經完成，因為我不認為他有能力領曼聯奪得英超或者歐聯錦標。」

里奧費迪南指蘇斯克查的威嚴就是影響他的最大問題。（Getty Images）

點圖睇：迪基亞賽後發火連環圖

+ 1

點圖睇：曼市打吡失球全來自曼聯失誤

+ 4

曼聯本周又輸一場：

迪基亞真的憤怒了 曼聯門將完場後大發脾氣賽後只說三個字

一個正選變動再暴露曼聯老問題 上半場站位圖被嘲打欖球｜01球評

曼聯變「古惑的槍」創一項尷尬數據 名宿也難以相信是真實｜英超

英超｜「曼聯阿伯」堅尼也投降 目睹劣質防守批紅魔放棄機會

英超｜曼市打吡曼聯淨負兩球 曼城控制大局迪基亞神勇難救隊友