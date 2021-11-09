01球評︱利物浦重犯上季失誤　陣式一大漏洞冠軍隨時溜走

利物浦周日作客韋斯咸令人失望地以2：3落敗，比起全失3分，更大問題是紅軍暴露今季陣式一個微調後的重大漏洞。

以球隊當前陣容，此漏洞難以修補，冠軍亦很大機會因此再度溜走。



利物浦防守角球的失誤，高普責無旁貸。（Getty Images）

1. 高普的失策

利物浦對韋斯咸所失3球，全是來自本身中後場問題。第一和第三球都是角球，明知韋斯咸陣中有幾個大隻佬專門對付門將艾利臣，領隊高普竟沒有想方法應對，任由艾利臣與對方球員單打獨鬥。

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利物浦對韋斯咸所失第一球，一眾紅軍守將任由門將艾利臣被對手衝撞。（Getty Images）

一眾守將完全沒有意識保護艾利臣，這個防守角球和死球的問題，並非今天才出現，早在對賓福特以及白禮頓兩仗已曾發生，而且均要失分。今次加上另一結構性問題，更全失3分——說的正是所失的第二球。

利物浦對韋斯咸所失第三球跟第一球影印一樣，阿歷山大阿諾特任由蘇馬後上頂入，在旁邊做觀眾。（Getty Images）

2. 戰術微調下的極高風險

利物浦以高效率見稱的4-3-3陣式，陣中球員可謂「一個都不能少」：前線三叉戟沙拿、文尼、法明奴明確分工各施其職；3個攻守兼備的中場法賓奴、軒達臣和韋拿杜姆，很多時先求穩守和為隊友補位配合為主；進攻起點大部分時間是兩邊閘衛阿歷山大阿諾特和羅拔臣，中堅雲迪積克和麥迪比靠路數化解對手攻勢，與門將艾利臣一起守住後方。

今季韋拿杜姆離隊，失去這位在利物浦陣中幾乎全勤的超級鐵人，球會管理層竟然以「隊中已有多位中場球員」為由，沒有在轉會市場買回一位可靠的中場回來，埋下表現失準的伏筆。

點圖睇：利物浦對韋斯咸所失第二球分析

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中場穿咗個窿

同樣都是4-3-3，沒有韋拿杜姆，高普索性兵行險著，由拿比基達、居迪斯鍾斯和張伯倫踢位置靠得更前的8號位。3人的特點都是攻強於守，他們較另外兩位中場球員更積極參與進攻，從數據可見，紅軍今季在11輪聯賽攻入31球，攻力冠絕英超。

進攻火力提升的同時，這個變動卻令中場產生一個漏洞。這3位球員，尤其是張伯倫，回防意識與韋拿杜姆相差太遠。對韋斯咸67分鐘所失的第二球，正是最佳例子。「槌仔幫」一次反擊，利物浦3個球員從3個方向包團查洛保雲，沒有一個能夠阻止他之餘，竟然無人理會正在走位接應的科奴斯——首先是法賓奴跑向距離較遠的保雲，嘗試阻止他進攻，沒有理會正在他身旁的科奴斯，此時距離科奴斯第二最近的阿歷山大阿諾特，也沒有加速走向科奴斯身前，只是在一旁不知所為何事地陪跑。

到阿諾特意識到大事不妙加速追趕時，科奴斯已跑前接應，長驅直進在禁區如入無人之境，推順起腳射破艾利臣十指關。沒有韋拿杜姆，利物浦中場彷如「穿咗個窿」，對韋斯咸所失第二球的問題，亦並非首次出現。

利物浦2：2賽和白禮頓一仗，中場同樣有巨大漏洞。（Liverpool Echo）

3個加起來也及不上他

利物浦《迴聲報》從上圖紀錄下紅軍對白禮頓一戰時，中場的巨大漏洞，當白禮頓進行反擊，紅軍兩個中場居迪斯鍾斯和張伯倫均站得太前，留下大量空位（上圖黃色位置）要隊長軒達臣一人填補。

這個情況，不是第一次，也不會是最後一次出現。紅軍管理層以為中場人手夠多，自信滿滿基達＋鍾斯＋張伯倫足以頂替韋拿杜姆。事實是，上季韋拿杜姆踢足38場聯賽，上陣時間近3000分鐘，基達、鍾斯和張伯倫3人加起來連2000分鐘也不夠，球會卻不願付出更高人工留下韋拿杜姆，也未為他離隊添入替代人選，令中場暴露重大防守漏洞。當然中場還有高人工的堤亞高艾簡達拿，然而以他加盟利物浦後的出勤紀錄，還是算了。

【利物浦關鍵先生韋拿杜姆】（按圖放大）

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失去韋拿杜姆，軒達臣和法賓奴踢得相當吃力。（Getty Images）

3. 重蹈上季覆轍

上季利物浦讓經驗豐富的後備中堅洛夫雲離隊後，未有添入替代球員，結果3個中堅雲迪積克、麥迪比和祖高美斯不幸先後嚴重受傷長唞之下，要不斷由中場和小將當替工，英超衛冕失敗。

於是紅軍今季買入高大中堅干拿迪，為防線增添人手。可是受到上季教訓，利物浦竟在韋拿杜姆離隊後，沒有意識到問題嚴重性，未有及早買人填補空缺。事實上，高普一直不希望韋拿杜姆離隊，球會沒有聽從他意見之餘，甚至讓他落入一個沒有選擇、只得變陣的境地，最終重蹈上季覆轍。

未到賽程最密集的12月，利物浦陣中尤其是中場位置已出現嚴重傷兵問題，人手十分吃緊，加上1月上演非洲國家盃勢將失去沙拿、文尼和基達3大主力，可以預見今季再次是艱難重重。球會管理層重犯上季失誤，按會方和高普不喜歡1月買人的轉會政策，以目前中場人腳，今季聯賽錦標難與車路士和曼城爭鋒，或然率較高的歐聯反而未必沒有機會。

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