摩連奴因一條問題再度扯火　寸記者無腦被反擊　意媒：他要努力點

撰文：袁志浩
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羅馬主帥摩連奴又再得罪記者，他在最近一次賽前記者會被問及一條問題後立即發火，更暗批記者「唔醒目」，結果被當地傳媒反擊，從此杯葛跟他有關的記招。

摩連奴今年5月接掌意甲羅馬，球隊最近迎來小低潮，10人應戰下先以1：2主場不敵AC米蘭，歐協聯亦跟挪威代表波杜基林特踢成2：2。

羅馬在剛過去的一場聯賽，更爆冷不敵榜下游的威尼斯，暫排聯賽第6。就在這場比賽前的記者會，摩連奴又再「禍從口出」，忍不住寸記者。

摩連奴再現寸王本色，在記招又禍從口出。（Getty Images）

當時一位來自羅馬本地媒體Retesport的記者問道：「你加盟羅馬已經6個月了，如果可以的話，你會否改變任何之前的選擇或決定？」

「寸王」立刻發火，「你每次記者會都會出席。但要麼你很聰明，卻故意裝作讓別人認為你不聰明；要麼你根本就一點也不聰明。我很希望認為你很聰明，但你總喜歡做這種事情。」說畢這句之後，摩連奴隨即起身離場、提前結束記招。

事件仍未完結，Retesport及後發表聲明，指未來會杯葛參與有摩連奴出席的記招。「我們的記者被摩連奴不禮貌地對待，所以決定停止參與記招，避免合情合理的發問權被繼續剝削。」

他們也決定反擊，暗寸摩帥要安份守己，做自己應該做的事，「我們希望他努力多一點，提升球隊狀態，把注意力放在解決技術問題上，而非在這不適當的時機宣洩情緒。」

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