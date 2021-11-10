摩連奴因一條問題再度扯火　寸記者無腦被反擊　意媒：他要努力點

羅馬主帥摩連奴又再得罪記者，他在最近一次賽前記者會被問及一條問題後立即發火，更暗批記者「唔醒目」，結果被當地傳媒反擊，從此杯葛跟他有關的記招。



摩連奴今年5月接掌意甲羅馬，球隊最近迎來小低潮，10人應戰下先以1：2主場不敵AC米蘭，歐協聯亦跟挪威代表波杜基林特踢成2：2。

羅馬在剛過去的一場聯賽，更爆冷不敵榜下游的威尼斯，暫排聯賽第6。就在這場比賽前的記者會，摩連奴又再「禍從口出」，忍不住寸記者。

摩連奴再現寸王本色，在記招又禍從口出。（Getty Images）

當時一位來自羅馬本地媒體Retesport的記者問道：「你加盟羅馬已經6個月了，如果可以的話，你會否改變任何之前的選擇或決定？」

「寸王」立刻發火，「你每次記者會都會出席。但要麼你很聰明，卻故意裝作讓別人認為你不聰明；要麼你根本就一點也不聰明。我很希望認為你很聰明，但你總喜歡做這種事情。」說畢這句之後，摩連奴隨即起身離場、提前結束記招。

事件仍未完結，Retesport及後發表聲明，指未來會杯葛參與有摩連奴出席的記招。「我們的記者被摩連奴不禮貌地對待，所以決定停止參與記招，避免合情合理的發問權被繼續剝削。」

他們也決定反擊，暗寸摩帥要安份守己，做自己應該做的事，「我們希望他努力多一點，提升球隊狀態，把注意力放在解決技術問題上，而非在這不適當的時機宣洩情緒。」

🗣 "Either you are very intelligent and you want people to think you are not, or you are not intelligent at all."



Jose Mourinho did 𝐧𝐨𝐭 appreciate being asked about Roma's recent struggles! 😳 pic.twitter.com/ypNB6UbnH2 — Sky Sports (@SkySports) November 7, 2021

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