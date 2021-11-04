意甲｜摩連奴從羅馬軍情講到熱刺　讚干地出色不忘嘲諷舊東家

英超球隊熱刺本周初解僱上任僅4個月的葡萄牙籍領隊紐奴，火速找到意大利名帥干地上任，解救球隊困局。
熱刺近年陷入亂局，不得不提突然被解僱的摩連奴。已經展開新生活的「摩佬」，談起舊東家，把握機會「寸嘴」一下。他認同熱刺找到一名好領隊接手，「但係之前都有啦」。
摩連奴帶領的羅馬，明晨在歐協聯主場對挪超球隊波杜基林特。他賽前接受意大利《天空體育》（SkySport）訪問，表示羅馬視歐協聯為目標之一，認為羅馬有力走到最後階段，「如果你看看熱刺，你立即感受到他們的潛力，別於其他球隊。我認為我們都可以」。
談熱刺，自不免提及易帥。熱刺在本周一解僱摩連奴的同鄉紐奴，迅即在一天後宣布找到干地出山。摩連奴在言談中「直接抽擊」：「他們請到好好的領隊，但之前都已經有好好的領隊。紐奴教狼隊很出色，不是幾個月或一年，是四、五年」。故此，摩連奴最後如是評論：「所以，我不能說熱刺現在有個好領隊。我可以說他們現在有很好的領隊，但就算之前，他們已有一個好好的領隊。」
熱刺失落2019年歐聯決賽，接着的球季戰績欠佳，未夠半季解僱普捷天奴。主席利維一償夙願，找來奪得多項錦標的摩連奴於2019年11月接手。他在去季初曾經帶領熱刺登上榜首，但戰績在聖誕快車期下滑，而且作戰風格愈見保守。此時，隊內漸有聲音，不滿摩連奴領軍。摩連奴終於在本年4月被解僱，結束17個月熱刺時光，當時熱刺距離聯賽盃決賽，僅餘約1星期。
▼▼英超11個最短命領隊▼▼
+6
英超第11輪直播賽程：
+3