英超轉會｜曼聯甸恩軒達臣失門神地位　投新晉豪門成唯一出路？

迪基亞對甸恩軒達臣這一場曼聯「門神爭奪戰」，由上季一直鬥到今時今日，二人互有領先，迪基亞卻在今季扳回一城，坐穩一號門將之位。

甸恩軒達臣再度不被召入伍，國家隊前途響起警號，他不能坐以待斃，英媒透露有一個大好機會正在等候他。



即使今季曼聯防線繼續不穩，但一號門將的位置依然是兵家必爭之地，「迪基亞VS軒達臣」已成一場長途賽，二人互有攻守，甸恩軒達臣（Dean Henderson）曾經把握迪基亞（David de Gea）返國陪伴女友生產，一度奪得門神寶座。

這名24歲的英格蘭門將，季初不幸受傷及患上新冠肺炎，迪基亞順理成章取回正選位置，加上愈踢愈好，軒達臣今季只能在聯賽盃上陣。

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曼聯門將爭奪戰變成長途賽。（資料圖片／Getty Images）

由一號變回二號，軒達臣同時影響國家隊的生涯，歐洲國家盃後至今未被徵召，長此下去也不是辦法，就如上年一樣，再度傳出甸恩軒達臣離隊的消息。

軒達臣不甘願坐在後備席，他希望證明自己的能力，重新得到修夫基的青睞。天無絕人之路，原來有個機會就在身邊，英國《每日郵報》透露新晉豪門紐卡素正是他其中一個選項，不過他與曼聯的合約直至2025年6月才屆滿，紅魔鬼亦不會讓這名英軍門將在冬季轉會窗離隊他投。

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軒達臣今季僅在聯賽盃上陣把關一次。（Getty Images）

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