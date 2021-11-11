網球︱英國美少女拉度簡奴又輸一場　軒寧籲外界要對她給予耐性

英國網球甜心拉度簡奴（Emma Raducanu），自從今年9月贏得美國網球公開賽以來，連續3個比賽均以令人失望的成績結束。在奧地利上演的林茨公開賽（Linz Open），甫出場便遭世界排名106位的中國球手王欣瑜以6：1、6：7、7：5擊敗。

她的滑鐵盧，讓外界開始感到質疑，曾7奪大滿貫的前一姐軒寧（Justine Henin）認為，應給予這位年輕小將多點空間和耐性。



拉度簡奴在奧地利出乎意料甫出場便出局。（Getty Images）

18歲的拉度簡奴，今年9月美網驚喜封后，之後表現卻一路滑落。她先在印第安納威爾斯公開賽首戰出局，之後退出克里姆林盃，並參加在父親家鄉羅馬尼亞舉行的特蘭西瓦尼亞公開賽（Transylvania Open）。作為賽事3號種子，她戰至8強被淘汰出局。

至近日她首度以頭號種子身份出戰林茨公開賽，首圈輪空之下，直接晉身16強賽事，甫出場卻受到傷患影響，意外被中國球手王欣瑜擊敗。拉度簡奴最新世界排名20，遠高於106位的王欣瑜。

拉度簡奴的實力和潛質毋庸置疑，然而短時間內在3個賽事先後敗陣，難免產生信心危機。一代網球名將軒寧十分欣賞這位英國小將，惟同時指出，外界必須給予她多點空間與時間，「由溫布頓到美網，一切在數個星期之間發生，來得十分、十分之快，之後定必需要很多時間來消化。」

軒寧說，「目前她理所當然成為焦點，這是她必須學習應付的事。當你贏得大滿貫，尤其是事前沒有線索地驚人奪冠，一定會引來很多疑問。」她讚揚，「拉度簡奴以網球閃耀網球場，她的膽量，她的態度，以及她帶來的清新感覺，均令我印象深刻。」

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拉度簡奴成為歷來首位贏得大滿貫的外圍賽球手。（Getty Images）

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「我很喜歡今屆美國公開賽女子組賽事，現在我們靜待她的能耐，尤其是她未來數星期以至數個月後的表現，她十分年輕。」身為過來人的她忠告，「我們必須給她時間，因為她要面對很多事情。今天我會說，那有機會是一個球員職業生涯的最大威脅。」

「我們活在一個愈來愈需要管理個人形象的社會，就算我個人曾嘗試抽離一點，職業生涯中仍須面對這一點。」軒寧解釋，「如今卻是個截然不同的世代，今天我們的形象變得愈來愈重要，而管理這個形象同時又會成為運動表現的一大障礙，畢竟那很花時間。」

軒寧認為，新一代網球手需要花時間管理個人形象，需要時間在網球與場外工作之間取得平衡。（Getty Images）

她又稱，打網球既要應付傳媒，又要照顧贊助商，一切並不容易，「說到底，如果你打球的主要目的是在運動取得成就，如何能夠從中取得平衡？」

「這就是球手們今天的挑戰」，軒寧寄語拉度簡奴和一眾年輕球員在學習適應的過程中勿忘初心，「過程中確會感到有點害怕，特別是短時間已取得如此佳績的，這是個學習過程。」

點圖睇：人見人愛的Emma

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拉度簡奴一躍成為英國網球新希望後，英國報章和傳媒每天排山倒海出現她的相關新聞，正如軒寧所說，她不斷要應付贊助商和傳媒，甚至應邀出席占士邦電影首映禮，對網球事業上難免分心，加上持續受傷患和生病困擾，確實影響成績。

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