美網︱女單移民二代少女終極戰　拉度簡奴挫費南迪絲封后創歷史

女子網球太久沒有上演一場如此令人期待的大戰，美國網球公開賽決賽，18歲的拉度簡奴（Emma Raducanu）對決19歲的費南迪絲（Leylah Annie Fernandez），大滿貫對上一次由兩個20歲以下年輕人對陣的決賽已經是22年前的事。

二人家庭背景相似，都是父母都是海外移民，前者代表英國，後者為加拿大出戰，今屆賽事之前，沒有人看好她們能在美網戰至最後，結果今次先由華裔混血少女拉度簡奴圓夢。



拉度簡奴3個月前才全面展開職業生涯，賽前世界排名150位的她，從未試過直接晉身大滿貫正賽，未試過在巡迴賽打足3盤，甚至未曾在女子職業網球（WTA）賽事贏出任何比賽。直到今年6月的溫布頓，她以主場球手身份一口氣殺入16強，表現一鳴驚人，當時遺憾因身體不適退賽，時隔2個月，她沒有再錯過機會。

美網｜兩大美少女延續神奇之旅 合演全千禧後決賽創歷史

美國網球公開賽女單決賽，拉度簡奴挫費南迪絲封后。（Getty Images）

她以6：4、6：3擊敗費南迪絲，在美網和大滿貫歷史留下自己的名字。拉度簡奴創下多項紀錄：首先，她在整個賽事以不失一盤姿態下封后；第二次亮相大滿貫正賽已成為冠軍，創下網球公開賽年代女子球手的紀錄；同時是自韋德（Virginia Wade）1977年贏得溫布頓以來，首個贏得大滿貫的英國女子球手；最厲害的一項是，她是歷來第一位贏得大滿貫錦標的外圍賽球手，也是自舒拉寶娃在2004年贏得溫布頓以來，最年輕的大滿貫冠軍。

拉度簡奴成為歷來首位贏得大滿貫的外圍賽球手。（Getty Images）

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感謝虎爸虎媽的鞭策

拉度簡奴的爸爸來自羅馬尼亞，媽媽來自中國遼寧省，她在加拿大出生，2歲時隨家人移居英國。父母皆從事金融業，5歲開始打網球，她之前多次在訪問中提及，雙親和華裔背景對她的影響。

小時候的拉度簡奴。（Instagram）

「我媽媽帶給我很多優點，例如是自律和尊重別人。擁有我那樣的父母，她們時刻推動我向前，要求又很高，我一直嘗試做到他們的要求。」

拉度簡奴在溫網賽後說過，「我媽媽那邊的親人，當我去中國探親時，他們的心理復元能力十分強大，彷彿沒有任何事情能擊倒他們。我媽媽是我的最重要啟發來源，她十分勤奮工作。」

拉度簡奴多謝媽媽Renee的教導和鞭策。（網上圖片）

睇YouTube學李娜

無論是中國還是羅馬尼亞，兩國人民的共通點就是勤力，她的兩大網球偶像正是羅馬尼亞球后夏納（ Simona Halep）和兩度稱霸大滿貫的中國球手李娜。「碰巧兩個我最喜愛的球手和學習對象，都是來自跟我有關聯的國家。她們都是鬥志頑強，同樣也是來自非常勤奮的國家。」

拉度簡奴的反手抽擊，有點李娜贏得2011法網和2014澳網時的影子，她早前曾稱，「就算李娜已經退役，我時常在YouTube重看她很多比賽片段，因為她的打法充滿侵略性」，她對偶像如數家珍，「她的跑動最令我難忘，既靈巧又迅速，同時充滿力量，就算主動出擊也不會失手。」

拉度簡奴可愛地攬實美網冠軍獎盃。（Getty Images）

贏得美網冠軍後，她在接受「大師兄」、英國名將漢文（Tim Henman）訪問時笑稱，「拿着這個獎盃代表一切，我不會放手。」拉度簡奴直言，比賽前一天緊張得不知如何是好，「但當我出場時，一切照舊，一分一分做好。」

「我時常夢想能贏得大滿貫，那只是隨口說說。不過就算我有信心自己有日能做到，去到真正贏出那刻，仍是難以置信。」拉度簡奴直言，自己只有18歲，仍未感受到任何壓力，一切只是「見步行步」，她亦識英雄重英雄，讚揚決賽對手費南迪絲，「今仗水平極高，希望以後我們能一起在更多比賽較量，尤其是決賽。」

18歲女孩在外圍賽一路走來，連勝10場不失一盤成為冠軍，英女王也特別向她祝賀，「我為你的成功送上祝賀，如此年輕便取得重大成就，是你努力和付出的證明。」

亞軍費南迪絲今仗雖然落敗，能夠晉身決賽，也是生涯重要里程碑。她由前職業足球員爸爸Jorge親自教導，一路走來，是另一個關於移民的辛酸故事。

與家境較為寬裕的拉度簡奴不同，費南迪絲的爸爸來自厄瓜多爾，媽媽來自菲律賓，一家生活較為艱苦，她和妹妹Bianca都是由爸爸兼任教練。晉級決賽後，Jorge被問及「看着女兒代表加拿大，有什麼意義時」，這個向來口才了得的爸爸，說完一句：「我的天！那代表着一切」後立即哽咽得講不出聲，停下10多秒才能說下去，「作為移民家庭，我們什麼也不是，加拿大開啟了大門，如果不是他們，我不會擁有這機會，也不會有機會將它給我女兒。」

費南迪絲由第3圈淘汰大坂直美開始，連續4仗打足3盤擊敗種子球手，今仗終被拉度簡奴以直落兩盤擊倒，賽後她感慨自己犯錯太多，但仍不失自信，「希望明年我會捲土重來。」



費南迪絲的故事：

美網︱加拿大美少女勇闖四強 連挫3大種子秘訣竟是楓葉國寶？

18歲的拉度簡奴（右）擊敗19歲的費南迪絲（左）成為2021美國網球公開賽女單冠軍。（Getty Images）

▼網球場外的費南迪絲▼

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