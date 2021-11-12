世界盃外圍賽｜武磊開紀錄也徒勞　國足與阿曼打成1：1

世界盃外圍賽亞洲區12強賽B組周四晚（11日）進行為5輪賽事，中國國家隊在阿聯酋沙迦中立場迎戰阿曼，最終以1:1打和收場，5戰後1勝1和3負，以4分在小組6隊中排第5名，而阿曼則以7分排第4。中國隊目前較阿曼少3分，出線機會漸趨渺茫。

中國隊主教練李鐵在賽前曾表示，球隊針對阿曼隊做了充分的準備工作，要盡全力贏波，球員戰意高昂，並在21分鐘由武磊射成1:0領先，惟戰至75分鐘終被阿曼迫和。



中國隊今場對阿曼被喻為雙方的「生死戰」，開場僅3分鐘，阿曼曾有具威脅攻勢，14號哈爾西右路接隊友斜傳後底線傳中，伏兵門前的蘇蔔希以頭槌接應攻門，但稍稍偏出柱邊出界。而中國隊的攻勢亦相當猛烈，其中主將武磊備受注目，他在上回戰越南隊時兩度入球，令國家隊得到分組賽首勝，這次對阿曼表現亦繼續活躍。開賽5分鐘，武磊製造角球機會，由隊友開角球傳中，再由武磊控定抽射，可惜皮球被阿曼隊後衛擋出邊線。

戰至20分鐘，洛國富在阿曼禁區前妙傳，阿蘭接應把握機會傳中，但皮球被阿曼守將擋出底線；其後中國隊角球開出到禁區中路，阿曼後衛頂出，但朱辰傑再以頭球回傳中路，武磊把握機會後上快射得手，中國隊上半場以1球領先阿曼。

武磊再建功，可惜未能領國足全取3分。（路透社）

雙方球員在下半場戰意不減，武磊積極爭取再入球，戰至72分鐘，王燊超助攻左路傳中，武磊接應在無人看管下頭攻，惜皮球擦着柱界，令中國隊錯失擴大比數良機。2分鐘後，阿曼10號哈勒迪在禁區外勁射，門將顏駿淩飛身將球撲出底線，但阿曼隊把握角球機會，由14號哈爾西門前頂入，追和至1：1，兩隊至完前再無入球，和局收場。

中國隊未能保住勝局，下半場被阿曼逼和。（路透社）

同日進行的同組另外2場比賽中，澳洲主場0:0賽和沙特，日本則以1:0擊敗越南。目前沙特隊累積13分排小組榜首，澳洲以10分排第二，日本得9分緊隨其後，阿曼得7分排名第4，中國隊積4分排名第5，越南5戰全負以0分墊底。下周二（16日）中國隊將在沙迦體育場再迎戰澳洲隊。

被稱為「武球王」的武磊效力西甲愛斯賓奴，在上仗對越南時梅開二度，令中國隊以3：2險勝越南，取得今屆世盃外圍賽暫時唯一勝仗。

中國國家隊主帥李鐵直言對阿曼一仗非勝不可。（Getty Images）

今仗中國隊在阿聯酋鬥阿曼，本應是國足的主場賽事，但因疫情問題而一直未能在真正主場出戰，李鐵亦有微言：「我們是小組唯一一隊沒有主場比賽的球隊，幸好這個球場我們也十分熟悉，加上有幾千名球迷入場，對球隊非常重要，希望球員可以將最好一面表現出來。」

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