世界盃外圍賽｜武磊錯失奠勝良機　國足數糊依然全靠他

中國前線尖刀武磊再度建功，可惜國足依然未能報捷而回，被阿曼迫和1：1，5戰得4分，出線形勢十分嚴峻。「武球王」是國足前線不可或缺的人物，假如沒有他，中國隊至今隨時未有分落袋。



中國隊再度在阿聯酋出戰世界盃外圍賽，與阿曼交手，國足憑一次角球攻勢，武磊門前快腳鏟射破網，為球隊先開紀錄，可惜未能保住勝局，74分鐘被對手射破大門，最終與阿曼打成1：1平手，中國隊5戰得4分，出線機會「凍過水」。

武磊今仗有機會梅開二度，王燊超左路傳中，武磊無人看管下頭槌攻門柱邊出界，錯過奠定勝局的良機，亦為失分埋下伏線。縱然「武球王」失機，但他依然是中國隊前線的關鍵先生。

國足5戰僅得4分出線告急 主帥李鐵失望但不絕望

武磊開紀錄也徒勞 國足與阿曼打成1：1

武磊再度建功，可惜未能助國足全取3分。（路透社）

武磊今季在西甲仍未有「士哥」，幸好他披上國足球衣時，隨即穿上射門鞋。中國隊戰畢12強賽首循環，5仗攻入6球，其中一半來自武磊，包括對越南的連中兩元及今仗對阿曼的入球，3個入球同樣非常重要。換言之，倘若沒有「武球王」，國足隨時1分都無。

世盃外亞洲區40強賽，武磊面對實力稍遜的球隊，入球難度更低，分組賽8場當中僅一場沒有進賬，累積攻入8球，可見武磊是國足前線不可或缺的一人。

國足前線全靠武磊當然吃力。（路透社）

【武磊對越南賽梅開二度成勝仗功臣】

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武磊的西班牙之旅（按圖放大）