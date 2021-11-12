英超熱話｜連哥迪奧拿也摸不透的蘇斯克查　賽前一招KO戰術大師

武俠小說人物「獨孤求敗」，人生未嘗一敗，因以為名，其後昇華至「無劍勝有劍」之境，無劍就是他最強的武器。

曼聯主帥蘇斯克查以「無招勝有招」獨步英超，同市宿敵曼城領隊哥迪奧拿更證實這消息。



金庸筆下的武林高手「獨孤求敗」，打遍天下無敵手，在其墓前寫上：「四十歲後，不滯於物，草木竹石均可為劍。自此精修，漸進於無劍勝有劍之境。」，可見他的境界之高。英超也有「獨孤求敗」，這人就是曼聯領隊蘇斯克查。

曼市打吡前，蘇斯克查賽前先勝。（資料圖片／Getty Images）

曼城中場大腦迪布尼早前擔任網上節目的嘉賓，談及如何準備「曼市打吡」。這名比利時球星透露，球隊賽前慣常先了解對手踢法，然後再針對性之訓練，但大戰前夕卻一反常態。

「我們對曼聯前，哥迪奧拿跟我們說：『我都唔知佢哋點踢，到時執生！』，然後我們大概練了10分鐘左右就休息了。」迪布尼如此引述哥帥的說話，證明連哥迪奧拿也看不透蘇斯克查。迪布尼續說：「通常哥迪奧拿也知道對手的打法，今次他毫無想法，他完全無法看破對方後防踢幾多人防線。」

面對蘇斯克查，強如哥迪奧拿也毫無頭緒。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查的「無招勝有招」成功在賽前殺哥帥一個措手不及。不過，即使哥迪奧拿毫無頭緒也好，但戰果決定一切，曼城該仗兩球淨勝曼聯。

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