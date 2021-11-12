傑出運動員選舉｜明年1月8日起公眾投票　張家朗何詩蓓成大熱門

香港體壇在2021年大豐收，本年度的「體壇奧斯卡」香港傑出運動員選舉，競爭也是史無前例的激烈。

2021年度「傑運」選舉周五（12日）舉行記招，宣布幾個有關選舉的改變。



過往「傑運」最受注目的，便是被稱為「八傑」8個「傑出運動員」獎項，及當中的最高榮譽「星中之星」，然而2021年度選擇將沒有「八傑」，而是將「傑出運動員」以男、女運動員作劃分，分為「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」，每個獎項誕生最多5位男或女傑出運動員；「星中之星」也會分開男女子獎項，變成「星中之星香港傑出男／女運動員」。

傑出青少年運動員、最具潛質運動員及2019年新增的「最具特出表現獎」，亦已不見踪影。

一眾東京奧運獎牌得主，應是「傑出運動員」的大熱門：

2021年度傑出運動員選舉獎項：

男／女子星中之星（各1名，每名獎金80000港元）

香港傑出男／女運動員（男／女各5名，每名獎金60000港元）

香港最佳運動隊伍（1隊，每隊獎金75000港元）

香港最佳運動組合（3組，每組獎金55000港元）



雖然「大獎」席位因而由9個增至最多12個，但香港代表隊在今年各項運動會有出眾成績，預料競爭也是前所未有地激烈，一眾奧運、殘奧及全運獎牌運動員，相信也是大熱門，而「星中之星」獎項，料東京奧運男花個人賽金牌得主張家朗和兩銀泳將何詩蓓是頂頭大熱。

2019年度傑出運動員頒獎典禮，2020年度選舉因疫情令世界體育賽事未能順利進行，宣告取消。（資料圖片）

但最終誰能入圍，需視乎各體育總會提名，而這對部份總會來說也是難題，因每個總會只能就每個獎項提名一名運動員／隊伍／組合，如乒乓球代表隊般獲得女子團體賽奧運銅牌，就註定無法3人一同獲選「傑運」、需轉而出戰「最佳運動組合」。總會提名日期由即日起至12月15日結束。

每個獎項均需經過3組人士投選，包括「傑運評審團」（佔整體分數50%）、「本港體育編輯／記者」（佔20%）及「市民投票」（佔30%），其中市民投票將會於2022年1月8日至1月30日2021年度香港傑出運動員選舉網站舉行，至於頒獎禮則會於2022年2月22日在香港會議展覽中心舉辦。