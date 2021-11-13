世界盃外圍賽｜馬古尼剷草慶祝焫着堅尼　英格蘭大勝出線在望

曼聯中堅哈利馬古尼的「說明書」，仍在英格蘭主帥修夫基手上。

英格蘭凌晨在世界盃外圍賽主場出擊，單在上半場便狂轟阿爾巴尼亞5球，就此獲勝。馬古尼頭槌先開記錄，慶祝動作相當「惹火」，至少焫着「曼聯阿伯」堅尼。



英格蘭賽前在I組領先，主場對同組第三的阿爾巴尼亞，優勢一面倒。開賽9分鐘，列斯占士開出罰球，馬古尼遠柱搶先一步頂入，先開記錄。

馬古尼回到英格蘭，戰來得心應手。（美聯社）

這位近期在曼聯不斷受到批評的「8000萬鎊先生」，入球後情不自禁。他先雙手張開放耳旁，繼而剷草，此時用手指作勢塞住耳洞，向外界示威，似是用入球止住一切批評。

聽唔到？定係叫大家收聲？（美聯社）

馬古尼為英格蘭上陣，看來格外醒神，昨晚更射入第6球，但近期在「紅魔」的防守表現，飽受批評。馬古尼賽後受訪稱，慶祝動作不是為了向某些人反擊，「我是曼聯隊長，球隊踢得差當然要受批評」。



擔任即場評述的堅尼，對於馬古尼的慶祝動作，大加撻伐。「入波之後手放耳，佢似乎想叫批評佢嘅人收聲，不過我睇到好尷尬」，堅尼斥責，「佢對於曼聯簡直係恥辱，諗住入個波就可以叫人收聲」。

堅尼批評馬古尼，不遺餘力。（twitter）

同場的阿仙奴名宿伊恩胡禮，及英格蘭前國腳迪科爾，都認同馬古尼「做多咗」。胡禮說：「無需要咁做。你仲有大把波要踢，唔好畀機會人哋閒言閒語。」迪科爾補充：「入得咁靚，已經令批評你嘅人酸溜溜。咁樣咪畀機會人哋，等你踢得差咪又鬧過。」

哈利卡尼凌空窩利，完成帽子戲法。（Getty Images）

「球會一條蟲，國腳一條龍」，不止馬古尼，還有熱刺前鋒哈利卡尼。他昨日擔任隊長，在上半場大演帽子戲法，並且助攻予佐敦軒達臣。而他在上半場補時，接應角球，凌空窩利抽射，更是有姿勢有實際。

帶波回家，沖喜一下，球會表現何時才復蘇？（Getty Images）

英格蘭大勝一場，續以3分領先波蘭。下周在分組賽最後一仗作客魚腩部隊聖馬力諾，首名出線可謂十拿九穩。

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