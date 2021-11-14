F1．巴西站｜咸美頓遭重罰仍可絕地反勝？深夜不容錯過的三大戲碼

F1今季首度試行衝刺賽（Sprint Race），偏偏3站設衝刺賽的分站，都有關乎爭標的戲劇性發展，無論是兩大車隊平治和紅牛、或是咸美頓（Lewis Hamilton）與韋斯達賓（Max Verstappen）都有激烈鬥爭，今周的巴西站更是有過之而無不及。

正賽雖在周一（15日）凌晨1時才上演，但對車迷來說，這場賽事卻有3大亮點，絕不可以錯過。



亮點#1：排位賽後咸美頓遭重罰 新引擎可否在正賽收復失地？

今站巴西站由未開戰已充滿「花生」，由航班延誤令車隊最後一刻才可組裝戰車；到咸美頓需換新引擎而需在正賽罰後5格起步，到平治犯錯令咸美頓戰車的DRS（減阻系統）高度違規，被取消排位賽成績、衝刺賽尾位起步，再到韋斯達賓排位賽後違規觸碰咸美頓戰車，最終只是罰款5萬歐元，一切都令車迷心情像經歷過山車。

巴西站衝刺賽賽果報道：F1巴西站｜咸美頓衝刺賽被罰包尾起步 保達斯正賽排頭位

咸美頓在今站排位賽排頭位，最終遭取消成績，在衝刺賽尾位起跑。（Getty Images）

本來不少車迷都不看好「黑帝」可在衝刺賽的短短24圈內掙回太多名次，加上衝刺賽成績會決定正賽的起步位置，更有車迷認為平治一個犯錯，或已將車手冠軍送給「韋少」。

但換上全新引擎的咸美頓跑完第一圈已由第20名追至第14，賽事僅進行到一半已重返前10，他最終以第5名完賽，在正賽罰退5格後以第10名起步；平治二號車手保達斯也有精湛演出，第一個彎已超越韋斯達賓，最終成為衝刺賽贏家。平治領隊禾夫（Toto Wolff）在咸美頓衝線後，即時在無線電叫道：「X他們所有人！（FXXk them all）」，未知矛頭是指向紅牛、FIA或是誰。

咸美頓戰車換上新引擎後具壓倒性優勢，在衝刺賽短短24圈，已由第20位追至第5位。（Getty Images）

相反，紅牛車隊雖然一向在巴西站強勢，但衝刺賽表現倒灶，「韋少」雖保住第2名，但二號車手佩雷斯（Sergio Perez）起步不久已遭法拉利的辛斯（Carlos Sainz）超越，加上法拉利早前升級引擎後，直路速度遠較紅牛的本田引擎優勝，佩雷斯一直無法追上辛斯，只能以第四名完賽。紅牛車隊領隊漢拿（Christian Horner）也坦言：「以咸美頓的速度，他即使排第10起步也能贏得冠軍。」

韋斯達賓在衝刺賽獲第2，獲得2分，進一步拉開與咸美頓的積分差距。（Getty Images）

亮點#3：衝刺賽周「兩雄」必會相撞？ 咸美頓無失分空間

不過賽車就是一日未見格仔旗、一日也不知道賽果會如何，咸美頓最終真可順利由第10名衝回三甲嗎？這固然是車迷的焦點，但不可不提的是，今季試行的3站衝刺賽，每一站都有咸美頓與「韋少」的碰撞：第一站銀石站，「韋少」被咸美頓撞出賽道需驗傷，咸美頓最終獲勝並激動慶祝；第二站的意大利蒙札站，更是兩人的戰車爭位時直接相撞、一同退賽。來到巴西站，雖然咸美頓由第10位起跑，但也不能排除他可趕上「韋少」，又會否再有碰撞？

咸美頓和韋斯達賓逢衝刺賽周必有碰撞（按圖閱覽）

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倘韋斯達賓可勝出巴西站，或是在今站取得比咸美頓多5分以上，即使咸美頓在餘下3站全勝，「韋少」在餘下3站奪亞軍也足夠奪得車手總冠軍。今晚深夜的大戰對咸美頓而言，可說是不容有失，即使無法奪冠，他和保達斯也必然會盡全力阻止「韋少」搶得更多分數，到時候會不會又有碰撞或是其他意外？

亮點#4：車隊「三哥」與「五哥」之爭

除了平治和紅牛的車隊總冠軍之爭，車隊榜的第3位和第5位同樣戰況激烈。

第3位在賽季上半看似是麥拿侖的囊中物，但自法拉利在9月升級了引擎組件後，表現大勇，麥拿侖雖曾在意大利站包頭兩位，然而表現卻節節敗退，諾里斯在俄羅斯站最後的一個錯誤決定而失落冠軍，更是元氣大傷。在上一站的墨西哥站，法拉利兩車分奪第5和第6名，一舉反先只得諾里斯獲第9位的麥拿侖升上第3位，目前麥拿侖獲255分，法拉利則擁269.5分。麥拿侖能否在最後4站重奪第3，每一場都不容有失。

法拉利（前車）在半季升級引擎後，表現漸漸拋離麥拿侖（後車）。（Getty Images）

至於「五哥」之位，則由法國車隊Alpine（前名：雷諾）和紅牛姊妹隊、人稱「金牛」的艾法托利爭奪，兩隊目前同得106分。Alpine曾在匈牙利站分奪冠軍及第4，令積分大有進帳，但表現很多時遜於「金牛」；艾法托利戰車雖較強，但新秀角田裕毅表現平庸，能穩定得分的只得主將加斯利（Pierre Gasly），他獨力取得超過車隊8成積分，今站在排位賽雖獲第5，但戰車在長途賽表現不濟，在衝刺賽遭法拉利和麥拿侖超越，幸仍將主要對手Alpine的奧干壓在身後。最後4站，加斯利「單挑」Alpine的兩屆世界冠軍艾朗素與兒時好友奧干，也是精彩戲碼。