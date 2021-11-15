世界盃外圍賽｜西班牙小勝闖決賽周　莫拉達建功舉星星背後有洋蔥

世界盃歐洲區外圍賽進入最後階段，西班牙與瑞典對撼爭奪決賽周入場券。即使過往受盡千夫所指，「狂牛兵團」關鍵時刻總會有他出現，前線莫拉達攻入全場唯一入球，助西班牙取得直接晉級資格。



世界盃歐洲區外圍賽B組，兩支篤定首兩名晉級的球隊對碰，西班牙與瑞典爭奪首名出線。倘若和波，「狂牛兵團」亦可以一分之差壓過對手，首名出線。

兩軍全場多次攻門，但遲遲未能將皮球送入網內，其後分別換入莫拉達及伊巴謙莫域增強攻力，戰至下半場末段，丹尼爾奧莫一次冷箭中楣彈出，莫拉達隨即上前冷靜補射入網，86分鐘攻入全場唯一入球，協助西班牙一球險勝瑞典，同時奠定首名出線資格，正式躋身明年卡塔爾世界盃決賽周。

莫拉達一箭定江山，主教練安歷基當然高興。（Getty Images）

卡塔爾世界盃出線球隊：

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莫拉達建功後，高舉一粒星星作入球慶祝，原來背後有段故。這粒星星是西班牙「小願望基金會」（Pequeño Deseo）的標誌，這機構主要支援受病魔折磨的兒童。莫拉達高舉星星，寓意將入球獻給一名叫米基爾的小朋友，祝願他早日康復。

莫拉達入球後高舉星星，原來背後有段故。（Getty Images）

效力祖雲達斯的莫拉達，因為把握力的問題經常成為外界的「箭靶」，但這名29歲的前鋒又一直令球迷又愛又恨，因為他不時在關鍵時刻挺身而出，就如今仗一箭定江山，成為西班牙的晉級功臣。

回看今夏的歐洲國家盃，莫拉達的表現是好是壞同樣難以評價。他在16強妙射攻入奠勝一球，助西班牙淘汰克羅地亞晉級，其後4強後備入替再度建功。縱然如此，他在歐國盃多次射失12碼及頻頻失機的畫面，相信球迷亦難以忘記。

莫拉達建功破紀錄也徒勞 西班牙成敗盡在他掌握中