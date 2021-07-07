歐國盃｜莫拉達建功破紀錄也徒勞　西班牙成敗盡在他掌握中

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-07 07:48

歐洲國家盃4強，西班牙再度踢足120分鐘，最終互射12碼不敵意大利無緣決賽。 西班牙箭頭莫拉達今仗後備入替攻入追平一球，可惜關鍵的12碼卻宴客，一下子由功臣變罪人。莫拉達今仗的經歷，感覺就像今屆賽事的寫照，難為好壞定分界。

歐洲國家盃首場4強賽，西班牙與意大利再度交手，費達歷高基艾沙下半場中段反擊得手打破僵局，後備入替的莫拉達建功追平，「狂牛兵團」連續3仗淘汰賽皆要踢足120分鐘，兩軍加時未能改寫紀錄，需要以最殘酷的方式分勝負。

成也莫拉達，敗也莫拉達，這名西班牙「7號仔」主射第四輪12碼，卻被當拿隆馬撲出，最終西班牙以2：4不敵意大利，4強出局。

莫拉達由功臣變罪人 意大利互射12碼險挫西班牙闖決賽

莫拉達後備入替有貨交，80分鐘攻入追成平手的一球。（路透社）

安歷基麾下的西班牙，首兩輪分組賽僅入一球，全靠莫拉達建功，即使及後大炒斯洛伐克晉級，但莫拉達不單止沒有入球，更射失12碼，射門鞋不知所終，更成為外界的「箭靶」。

莫拉達的把握力為人詬病，時常失機，安歷基依然不離不棄，向他投下信心的一票，莫拉達終在16強成為球隊英雄，加時攻入妙絕的關鍵入球，助西班牙淘汰克羅地亞晉級。

莫拉達在4強戰的表現，就像今屆歐國盃的寫照，好壞參半，即使頻頻失機，在關鍵時刻「有貨交」，今仗攻入的一球，使他超越名宿費蘭度托利斯，成為西班牙歐國盃史上入球最多的球員，只可惜原來並不足夠，最重要的關頭卻再度成為罪人。

西班牙加時險挫克羅地亞晉級 莫拉達窩利建功做英雄

莫拉達又失機12碼宴客 陳肇麒不忘抽水：港隊都唔選佢

莫拉達腳頭無靈變代罪羔羊 將帥齊撐：佢今場唔好彩

莫拉達12碼宴客，由功臣變成罪人。（路透社）

西班牙主教練安歷基賽後為愛將開脫，直言別怪他之外，更指他有難言之隱，「莫拉達有傷在身，但他依然希望肩負起重任，決定主射12碼，即使他射失，他在今屆賽事的貢獻依然良多。」

▼▼歐國盃射手榜（只列3球或以上）▼▼

+ 6 + 6 + 6

四支準決賽球隊：

意大利

意大利脫胎換骨之謎 文仙尼放手一博之下能走多遠？

意大利挫比利時入準決賽 盧卡古兩度與入球擦身而過

意大利最強左閘史賓亞蘇拿重創流淚 隊友齊心唱歌打氣

丹麥

丹麥力克捷克延續童話之旅 相隔29年再闖4強

丹麥教練賽後情深一句令人心碎 為艾歷臣而戰再過一關

丹麥一個原因再創童話不是夢

西班牙

西班牙加時圍攻不果 互射12碼險勝瑞士晉級

強隊全對辦獨漏西班牙 兩戰不勝淪無牙老虎

英格蘭

修夫基戰術賭博變陣剋制德國 英格蘭以彼之道還施彼身

歐國盃｜英格蘭相隔55年大賽再淘汰德國 足球回家不是夢？

【歐國盃淘汰賽直播時間表（按圖放大）】

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

緊貼歐洲國家盃2020 終極睇波懶人包