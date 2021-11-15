F1巴西站｜咸美頓克服劣勢奪冠　與韋斯達賓合演精彩攻防戰

谷底反彈，是7屆世界冠軍咸美頓在巴西站比賽周末的寫照。「咸爵爺」接連被罰，正賽只能在第10位起步，但他未有放棄，開賽早段即收復失地，躋身三甲，中段更與勁敵韋斯達賓正面交鋒，其後順利爬頭，一波三折下贏得巴西站冠軍，收窄與韋斯達賓在車手榜的差距。



平治車手﹑7屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton），巴西站絕對是禍不單行，賽前因為動用今季第5副引擎，正賽起步被罰5格。即使「咸爵爺」在周五排位賽排頭位，卻被賽會捉到戰車DRS（減阻系統）違規，排位賽成績被取消，周六的衝刺賽以尾位起步，力追下以第5位完賽，加上被罰5位，正賽第10位起步。

咸美頓遭重罰仍可絕地反勝？深夜不容錯過的三大戲碼

韋斯達賓被咸美頓力追，二人上演一場精彩攻防戰。（Getty Images）

咸美頓的戰車換上新引擎，表現相當醒神，紅牛領隊漢拿衝刺賽後直言，即使咸美頓第10起步，贏冠軍也絕不是夢。一如漢拿所料，開賽僅3個圈便進佔前5，其後逐步收窄與兩架領先的「大牛」距離。紅牛「二佬」佩雷斯（Sergio Perez）嘗試拖延咸美頓不果，19圈升上次席。

經歷兩次換胎後，「韋少」保住領先位置，咸美頓緊隨其後，二人相距兩秒半左右，埋身肉搏的攻防戰終於上演。第48圈，咸美頓直路嘗試爬頭，二人各不相讓，齊齊衝出緩衝區，幸好未有攬炒。第59圈，咸爵爺再組織攻勢，第3次爬頭終於成功，進佔領先位置，最後帶頭衝線，贏得今年第6個分站冠軍，並收窄與韋斯達賓的差距至14分。

巴西站冠軍得來不易，咸美頓其後高舉巴西國旗領獎。（Getty Images）

韋少與咸爵爺巴西站交鋒片段：

That moment when we all held our breath on Sunday 😮



No quarter given ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

克服連環不幸事件，咸美頓登上頒獎台最高一級，一吐烏氣，咸爵爺賽後坦言沒有想過在正賽收復失地，幸好他與全隊上下不言棄，「這個比賽周末十分艱難，即使面對眾多不利因素，我們積極面對，我也想不到今日可以收窄差距奪冠。今天就像第一天贏冠軍，因為太久未贏過了。」

幾經辛苦奪冠，咸美頓與一眾手足同樣興奮慶祝。（Getty Images）

今季F1餘下賽程：

F1車手總成績榜前5位（截至巴西站）：