F1巴西站｜平治被賽會針對有感　車隊話事人激情爆粗激勵咸美頓

F1巴西站，平治苦盡甘來，咸美頓後上奪冠。「黑箭」在今個比賽周末彷彿被狙擊，不論咸美頓的尾翼問題，抑或是比賽時的判決，全數也對平治不利。幸好「咸爵爺」最終奪冠而回，一吐整個比賽周末的烏氣，平治車隊領隊禾夫賽後炮轟賽會的判決是可笑。



咸美頓（Lewis Hamilton）在巴西站彷彿遇上連環不幸事件，先在周五排位賽被賽會發現尾翼的DRS（減阻系統）違規，成績被取消，加上賽前換引擎被罰5格，最終只能以第10位起步。「咸爵爺」正賽收復失地，力克爭標勁敵韋斯達賓（Max Verstappen）奪冠，收窄二人在總成績榜的差距。

咸美頓克服劣勢奪冠 與韋斯達賓合演精彩攻防戰

巴西站冠軍得來不易，咸美頓其後高舉巴西國旗領獎。（Getty Images）

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一度尾位起步的咸美頓，最終仍然奪冠而回，平治領隊禾夫（Toto Wolff）向咸爵爺道賀，卻反被對方更正是落後25位起步，而非20位，在劣勢下依然沉着應戰，這就是咸美頓的強大心理質素。

賽會今個比賽周末的判決，似乎全數與平治對着幹，除了發現咸美頓戰車的DRS違規外，正賽時與韋斯達賓亦有「埋牙」鏡頭，48圈韋斯達賓防守外檔的咸美頓時，將對手逼出緩衝區，幸好二人未有攬炒。賽會裁判組當刻只是「知悉」（Noted）事件發生，其後未有作出判罰。

韋少與咸爵爺巴西站交鋒片段：

That moment when we all held our breath on Sunday 😮



No quarter given ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

禾夫看在眼內，當咸美頓成功爬頭的一刻，不禁激動地振臂高呼，這一幕有心或無意地被鏡頭捕捉，從這個動作也看得出他心底的鬱結。其實禾夫早在衝刺賽後，已經展露真性情，激動得向咸美頓爆粗，有意無意控訴全世界，以無線電表達不滿，一聲一畫絕對是今站精華之一。

禾夫七情上面，必定是巴西站精華之一。（Twitter截圖）

即使咸美頓奪冠，也難以平熄禾夫心中的怒火，賽後繼續鬧爆賽會，直言判決可笑，「麥斯（韋斯達賓）嘅防守錯晒，差少少就過火炒車， 好彩路易斯控制到，呢個動作正常都要罰5秒，所以而家無判決係一個可笑嘅決定。」國際汽聯（FIA）其後透露，賽會決定不調查前，原來賽會未有調查韋斯達賓的戰車數據。

不少人認為平治有特權，禾夫直言今站只好證明一切，經歷今次一役後，他決定不再做好人，「賽會今站多次判決，就好似對車隊打一拳又一拳，當遇上不公義時，我會捍衛車隊的權益。以往我也會使出外交手腕，但這種方式將在今日結束。」

禾夫賽後直言不再做好人，與賽會據理力爭。（Getty Images）

對平治的「逼害」，未有隨着巴西站結束，咸美頓衝線後興奮慶祝，返回車房前一圈除去安全帶，此舉卻再被賽會懲罰，被罰5000歐元罰款，FIA直指車手需要成為好榜樣，不應該做出除安全帶的危險行為。

咸美頓衝線後除去安全帶，此舉被賽會罰款。（Getty Images）

今季F1餘下賽程：

F1車手總成績榜前5位（截至巴西站）：