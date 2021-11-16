大球場重建未有定案　座位數字或再變　區議員狠批顧問公司

香港大球場勢遭改建，政府早前向灣仔區議會提交文件，建議將座位數目由40000劇減至9000個，引起廣大迴響。

民政局今日（16日）在區議會上透露，有關方案僅屬初步研究，並非最終定案，座位數字仍有改動空間。



因應啟德體育園可容納50000座位的主場館預計於2023年下半年竣工，政府早前提出研究重建香港大球場，轉型為公眾運動場。

康文署上周向區議會提交文件，交代署方計劃將現時大球場40000座位大幅縮減至9000個；雖保留真草球場，但亦會加設符合國際標準的田徑比賽設施，包括400米跑道，以便在平日供市民及團體訂場使用。

大球場重建計劃看台大縮水 研究增建辦公空間解奧運大樓爆滿

香港大球場擬改建地區運動場，看台縮小，加設田徑跑道。（資料圖片）

議員質疑評估報告內容 批不尊重區議會

灣仔區區議會今日召開大會，正式討論有關方案，邀請民政局、康文署，及評估改建後環境的顧問公司代表出席。區議會副主席林偉文先質疑顧問公司未有提供實際數字，如交通評估的考察日期、地點等，「想用三寸不爛之舌便說服我們？雖然（區議會）少了人，但也要尊重。」

顧問公司代表在追問下，終透露在2019年年中某個平日早上及黃昏，於銅鑼灣10多個主要路口收集數據，再被林偉文反駁，「兩年前數據跟現在差多遠？假日又如何？」他最終更向對方稱「當你冇嚟過」，並跟另一位區議員李碧儀一樣，拒絕按民政局在相關文件使用的字眼，「備悉」計劃內容。

灣仔區議會今日召開大會討論改建香港大球場的計劃。（袁志浩攝）

民政局稱只屬前期籌備階段 9000座位數字或有變

李碧儀則認為，民政局2019年首次提出建議，兩年後突然交出方案，質疑局方有否進行咨詢，抑或計劃已經落實。

民政局總康樂事務經理阮慶強回應指，局方經過首次區議會討論後，得悉議員關注交通及噪音問題，今取得評估後便即時匯報，目的正是希望咨詢區議會，強調計劃只是前期籌備階段。

民政局總康樂事務經理阮慶強指，9000個座位只是初步數字，最終或會改動。（袁志浩攝）

阮慶強在會後也表示，9000個座位只是初步研究，暫未有任何設計方案。他又指會跟建築署盡快展開「技術可行性研究」，考慮樓高、面積、噪音等限制，最終視乎研究結果，才會決定座位數字。不過，他未能回應咨詢時間表，僅稱「稍後時間」會安排，向體育界同學界收集意見。

而康文署代表就重複，政府不考慮拆卸灣仔運動場，場地會保留作「田徑高層次訓練及比賽」用途。