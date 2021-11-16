杭州亞運．FIFA｜電競足球港隊再選拔　12月3日決出國際賽代表

2022年9月舉行的杭州亞運會，將電競首次列入為正式項目，足球遊戲《FIFA》也是其中一個分項。

香港足總今年曾舉辦「香港電競足球代表隊選拔賽」，選出港隊成員出戰「FIFAe Nations Cup 2021」。為準備亞運及「FIFAe Nations Cup 2022」，第二屆選拔賽亦即將展開。



今屆電競足球港隊選拔賽以《FIFA22》的[90OVR]模式在PS4主機平台線上進行，並已開始在足總網站接受報名，到11月22日截止，11月25及26日會進行1對1的線上預選賽，最後8強將出戰12月3日在香港電競館舉行的決賽，屆時將決出5位選手代表香港出戰「FIFAe Nations Cup 2022」，亦有機會代表香港出戰亞運會。

「初代」電競足球港隊介紹：不止職業選手還有未來會計師 初代港隊的自白

足總早前就選拔賽舉辦記者招待會，在2018年亞運中，於列為表演項目的電競，奪得爐石戰記金牌的港將盧子健，認為近年電競運動發展快速，無論心理和體能方面都極具挑戰性，「網上比賽受眾更大，需面對不同網民的聲音；而且其他國家選手都有進行體能訓練，因為電競練習或比賽，有時長達5至6小時。」

足總副主席兼電競委員會主席霍啟山稱，「電競足球港隊選拔賽」是足總繼他任班主的港超球隊香港U23之後，另一個培訓香港年輕運動員的計劃，「希望更多人認識這項運動，令欠缺機會的香港年輕人透過電競運動增加參與機會，從而促進整體香港運動業發展。」