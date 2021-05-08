港足．電競｜不止職業選手還有未來會計師　初代港隊的自白

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-08 13:16

香港隊擊敗了中國、賽和了韓國……說的是早前舉行的「電競足球世界盃」——由國際足協主辦的FIFAe Nations Cup 2021亞洲區資格賽，5位香港年輕人披上港隊戰衣，正式代表香港出戰國際大賽。 儘管最終僅僅錯過出線機會，但作為「初代」電競足球港隊，5人對未來又有什麼盼望？

電子競技到底算不算是「運動」，爭議無日無之，但從國際足協將電競足球「規範化」、電競成為2022亞運會正規項目，國際奧委會更與全球體育協會及遊戲廠商合作在5月至6月舉辦「奧運虛擬系列賽（Olympic Virtual Series）」，加上電競在疫情期間的急速發展，已是無可抗逆的潮流。

電競足球如此普及，香港愛打《FIFA》的人多，認真參與者也愈來愈多。「初代電競足球港隊」的5位成員，有人是全職電競選手，有人是一般「打工仔」，也有以會計師為目標的大學生。代表香港、參加過一場彷如「世界盃外圍賽」的FIFAe Nations Cup資格賽，他們對於這次經驗和電競足球在香港的未來，有什麼想說？

第一代香港電競足球代表隊，賽前齊集訓練。（歐嘉樂攝）

張志成Shing 27歲 香港隊選拔賽Xbox1冠軍

阿成是香港有名的《FIFA》選手。（歐嘉樂攝）

在香港，能全職以電競為事業的人不多，阿成是其中一個，他既是本地頂級《FIFA》選手之一，也是人氣直播主，透過YouTube頻道賺取收入，隊友阿俊也是恆常觀眾。對於代表香港出賽，他深感榮幸；但對香港電競發展，他也別有一番感悟。

「香港的電競足球水平在亞洲區算不錯，長遠也有潛力，但始終在《FIFA》方面剛起步，日本、馬來西亞、印尼等國家早幾年已積極發展，大家技術水平可能差不多，但他們的細節、心理、戰術較我們優勝。」香港最欠缺的，始終在於恆常比賽機會：「很多沒有進入港隊的選手都很有能力，就是欠缺比賽經驗。」一個恆常的電競足球聯賽，大概是一眾選手的盼望吧？

結束作為香港代表隊第一次的正式賽事後，阿成另有目標：「希望到疫情緩和，明年可以到英國參加選拔，代表曼聯參加ePremier League（英超電競聯賽）。」

梁健俊 19歲 香港隊選拔賽Xbox1亞軍

阿俊是港隊成員中最年輕的一位。（歐嘉樂攝）

相比以電競為職業的阿成，隊中最年輕的阿俊坦言，一直將《FIFA》視為遊戲娛樂，平日就愛看阿成直播，直至今年初才認真看待這回事。回想小時候家人不讓他「打機」，到早前取得港隊資格後獲家人稱讚「叻仔」，他亦笑說：「小時候他們想我讀好啲書，但長大後，就覺得我有自制能力了。」阿俊目前在理工大學就讀會計系，家人也不需再憂心，但本來想着畢業後從事會計、一路考牌往上爬的他，在體驗過今次國際賽後，想法起了變化。

「以前沒想過用電競做職業，一開始也是玩玩下，但現在會想，始終自己還年輕，可以嘗試一下是否能做職業選手。」難得的是家人相當支持他的想法，「他們也會覺得要趁年輕多嘗試，否則大了會後悔。」既然踏出了第一步，阿俊也向前看，希望之後數年內可以再次代表香港出賽。

李嘉俊Jesus 26歲 香港隊選拔賽Xbox1季軍

Jesus認為太多人將專業電競與娛樂混為一談。（歐嘉樂攝）

Jesus與阿成一樣，是香港《FIFA》頂級選手之一，與阿成早是老對手，連年參加本地大小公開賽、贏冠軍，從2017年的《FIFA 17》亞洲錦標賽開始，他也到外地出戰國際賽，每年贏得5、6萬獎金，總會投資1萬元到FUT。「但以前是個人名義出賽，今次以香港的名義參賽，多了一份責任感。」從孤身作賽，到穿上港隊戰衣出戰正式國際賽，除了榮譽感，更體會到正式的電競訓練和團隊合作：「旁觀者清，教練William給我很多意見，例如平日我在禁區內威脅不足，但其實能做的事還有很多。」

Jesus希望未來繼續在《FIFA》發展，但也坦言香港的文化和條件，令一切都不容易：「香港太多人將打機、娛樂和電子競技混為一談，別人就會覺得我是個廢青。」不過路縱難行，他也清楚自己的方向，更展望今次國際賽過後，香港在電競足球方面能踏出重要一步：「香港欠缺了一個每年都有的聯賽，香港想發展得好，這是需要的。」

何嘉銘Ken 25歲 香港隊選拔賽PS4冠軍

代表香港出賽，令Ken對電競有了另一重認識。（歐嘉樂攝）

大多數選手的UT陣容大同小異，左翼尼馬、前鋒C朗是尋常選擇，港隊中唯獨Ken在左翼位置選用多蒙特的馬高列奧斯，全因本是「多迷」的他對這位老臣子兼隊長情有獨鍾，「喜愛他是One Club Man。」每年「少少地」投資一、兩千元到FUT的他笑說，萊斯這張91的FUT Birthday卡，「OK的，一出就中了」，畢竟真正投資大的人，每年可以花費逾十萬。

Ken也非職業電競選手，他坦言自己玩得「中中挺挺」，能在Weekend League達成27W參加Online Regional Cup。本來今次港隊選拔本是「陪朋友參加」，誰料卻贏得PS4冠軍、成為「港一」，除了獲家人朋友稱讚而開心，更重要的是榮譽感：「代表自己成長的地方，很榮幸。」整個代表香港的過程，亦令他對「專業電競」有了新體會——電競講求的不只技術，更需mindfulness（正念）訓練，「例如無壓力下傳失，這時候就要畀個暫停自己休息，入港隊之前，沒想過原來有這些細節。」

黎珈謙Him 24歲 香港隊拔賽PS4亞軍

阿謙坦言，暫不會考慮以電競為事業。（歐嘉樂攝）

阿謙與絕大多數《FIFA》玩家一樣，平日自己在家打機，逢周五六日打Weekend League，也從不花費分毫，「唯一的投資就是買碟」，他笑說。從沒試過參加比賽，今次一參賽便入選港隊，他坦言好成績是幸運，但作為首屆香港代表，「也覺光榮」，家人也相當支持他，「人一世物一世，咩都試下。」

離開遊戲世界的阿謙，本身在工程界工作，自然沒有考慮如阿成、Jesus一般，以電競為事業，但說到底，始終是因為香港的電競發展尚在起步階段，「若香港想發展電競，最少要有自己的聯賽，贊助可以遲一點才講，若沒有比賽去進步，很難去到一個世界級的舞台。」若然香港的電競發展有如韓國等地的規模，他又可會考慮？「如果是的話，會的，但現在真的不了。」

電競足球的未來如何走？

五位選手也許背景、水平各有不同，但不難發現他們都有個共同想法：「要進步，必需有恆常比賽或聯賽」。香港足總既成立了電競委員會、國際足協亦透過屬會大力發展電競足球，未來又可會更好？

足總副會長兼電競委員會主席霍啟山（左）和香港電競總會創會會長楊全盛（右），都希望為香港電競提供更好出路。（歐嘉樂攝）

足總副會長、電競委員會主席霍啟山，認為「初代港隊」既認真亦投入，亦為電競足球發展提供許多意見，霍啟山表明會參考他們的想法，「看看如何協助更多人，在這行業長遠發展」。他曾表示舉辦正式的電競足球聯賽是長遠目標，但也深明只有透過跟勁旅交手，才可進步，「這方面，我們正正可以提供協助，下一步，仍可通過足總安排更多不同國際賽。」

香港電競總會創會會長、足總電競委員會成員楊全盛認為，經過這次FIFAe Nations Cup，反映一班後生仔「得喎」，「比賽後回望，在壓力下迎難而上，是很好的成長……分開練習，是做不到這些的。」他期望待時機成熟，可以安排現場友誼賽，讓一眾港隊成員與大眾接觸，「既有電競氣氛，也讓他們習慣壓力。」

外地的電競明星收入豐厚，雖然《FIFA》項目獎金不及其他3大主流遊戲，但頂級足球電競選手TekKz年僅18歲，生涯總獎金已超越400萬港元（按圖觀看TekKz的故事）：

2018年亞運會，電競成為表演項目，香港代表Kin奪得《爐石戰記》金牌：