F1｜周冠宇成中國第一人　加盟愛快羅密歐來年夥拍保達斯

F1巴西站後，愛快羅密歐宣布來年的車手組合，由中國車手周冠宇夥拍保達斯，成為首名全季鬥F1的中國車手。22歲的周冠宇「升呢」鬥F1，他直言夢想成真。



F1車隊愛快羅密歐（Alfa Romeo）早前表明巴西站後，宣布來年的車手組合，誰是保達斯的拍檔。愛快車隊今日（16日）公布基奧雲拿斯（Antonio Giovinazzi）不再續約，並由中國車手周冠宇「升班」，首度征戰F1，創下中國賽車的新一頁。

新季車手陣容接近敲定 愛快隨時為中國賽車創新章

F1車手市場交投：

現年22歲的周冠宇，2019年至今效力F2的UNI-Virtuosi車隊，今季表現亮眼，已贏得3個分站冠軍，在總成績榜暫列次席。周冠宇除了戰績，據聞背後還有中國贊助商，有望為車隊帶來3000萬歐元的資金。

周冠宇如願登上F1的大舞台，成為首名中國車手鬥F1。（資料圖片／Getty Images）

周冠宇是來年新賽季唯一新人，終於如願登上F1舞台，他直言是夢想成真，「出戰F1是我由小到大的夢想，如今終於成真，愛快車隊過往經常提升年輕車手上F1，感謝車隊給予我這個機會。來年可以與頂級的保達斯合作，我希望盡快學習及適應F1。」作為史上首名出戰F1的車手，周冠宇明白外界對他寄予厚望，他希望化作推動力，使他繼續進步。

愛快車隊領隊華沙（Frédéric Vasseur）十分期待周冠宇來年的表現，「我們歡迎周冠宇加盟，他在今年F2展示了實力，我相信他與保達斯將為愛快車隊帶來成功，同時十分期待十分中國車迷的支持。」

塵埃落定，基奧雲拿斯來年沒有F1席位已成事實，這名意大利車手發文表達感受，「F1是感受﹑天份﹑戰車﹑風險及速度，但無情的金錢可以凌駕一切之上。」失望但不絕望，基奧雲拿斯坦言自己的F1生涯還未結束，他會堅持下去。

頓時變成失業大軍的基奧雲拿斯，直言金錢在F1世界凌駕一切。（資料圖片／Getty Images）

今季F1餘下賽程：

F1車手總成績榜前5位（截至巴西站）：