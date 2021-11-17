國足「順應民意」排出最強陣容鬥澳洲　內媒：這樣的正選來得太晚

國足在世界盃亞洲區外圍賽12強賽B組，在阿聯酋中立場，與澳洲踢成1：1，表現算是驚喜。在兩個月前，在多哈中立場，國足對澳洲輸得一敗塗地，全場零中目標攻門，遭大炒3蛋。由毫無還擊之力，去到力拼和局，國足最大的改變是用人，主帥李鐵終於歷史性地派出最強的牌面出戰，將4位入籍兵同時放入正選！



在9月初第一場12強賽，國足只派蔣光太及艾克森兩名入籍兵打正選，阿蘭及洛國富都沒有上陣，結果在沒有任何中目標攻門下，以0：3大敗。在跟住幾場12強賽，教練李鐵始終不肯將最強的手牌放在正選，很多時只派2至3位入籍兵踢正選，到下半場緊急時再換人。從比賽表現上，洛國富、阿蘭及艾克森3名前場入籍兵，無論技術還是鬥志，皆比本土兵強。內地網民一直希望國足可以盡出4名入籍兵。

9月大敗報道：中國12強出師不利慘負澳洲 李鐵惹質疑兩歸化兵坐足全場

今場對澳洲，李鐵終於肯盡出4名入籍兵打正選。（微博）

終於，來到第6場12強賽，國足再一次面對澳洲，李鐵「順應民意」，洛國富、阿蘭、艾克森及蔣光太4名入籍兵歷史性地全部正選！尤其是前3名來自巴西的入籍兵，配合外流球員武磊，令國足有能力威脅到澳洲的大門。儘管國足今場控球不多，但有9次攻門，當中4次中目標，與9射5中的澳洲在射門數字上平分秋色。

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兩個月時間兩對澳洲，由0：3到1：1，內地球評人詹俊表示，國足近兩場12強賽才找到最強的正選陣容，而最大的收穫就是要重用歸化球員。內地《新浪體育》撰文，指重用入籍球員加上審時度勢的換人，是國足今場成功搶分的關鍵。國足6戰得5分，排名第5位，比第3名的澳洲少6分，出線仍未絕望。

國足主帥李鐵火力全開 記者會變發洩大會 網民：這個人已經瘋了

今場國足在射門數據上不輸澳洲，最終兩隊踢成1：1。（Twitter）

內地《新民晚報》表示：「不由得讓人感慨：這樣的首發（正選），來得太晚了！」該報還寫到，只要國足肯拿出全部實力，也並非那麼不堪一擊，「只可惜，在前五輪比賽中，幾名歸化球員並沒有受到重用。要是早這麼安排早這麼踢，國足至少能多搶兩到三分，出線形勢何以至此」？

卡塔爾世界盃出線球隊（已有12隊）：

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