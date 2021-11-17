單車節復辦移師港珠澳大橋　周六報名上限3000人　參賽有一大門檻

本港在疫下復辦大型賽事，除上月的渣打馬拉松獲批，停辦兩年的香港單車節今日（17日）宣布在明年一月復辦，並首次在港珠澳大橋香港段舉行，為旅發局未來在大灣區內舉辦跨城市盛事鋪路。



香港單車節將於明年1月16日復辦，旅發局今日在記者會上公布活動詳情。活動本周六（20日）起接受登記，參加者要曾經完成2015年至2018年香港單車節30公里以上組別的活動，確保擁有達門檻的公路騎車技巧。年齡要介乎16歲至70歲，並完成接種疫苗。曾報名參加2019年香港單車節的合資格人士可以優先登記，若報名人數超過3000人的上限，會以抽籤方式決定參加者。

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單車節相隔2年復辦，創下兩個「第一次」。（葉詩敏攝）

旅發局總幹事程鼎一表示，今屆單車節創下兩個「第一次」，除了首次移師港珠澳大橋香港段舉行，期望為旅發局未來在大灣區內舉辦跨城市盛事鋪路外，亦首次推出虛擬體驗，讓海外以至公眾能體驗馳騁大橋的感覺。

設兩個距離組別上限3000人 首以港珠澳大橋為路線

活動路段由香港口岸作起點，經過觀景山隧道及西部水域的高架道路，至粵港邊界前折返，設有26公里及48公里組別。

由於活動首次以港珠澳大橋香港段為路線，具一定挑戰性，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示為了車手能安全享受活動，加上防疫限聚下，今屆單車節人數上限為3000人。

新鴻基地產執行董事郭基輝（左）表示貫徹新地「運動行善」精神，將以5:1形式額外捐款。（葉詩敏攝）

仇多明分享心得：出發時切忌心急 勿因美景分心

前香港單車隊名將仇多明為新路段親身實測，他在記者會上分享備戰心得，他表示起點路段較窄，呼籲車手在出發時切忌心急，他強調風景相當漂亮，籲車手勿因突然放慢速度或分心而險象環生。「過往單車節某些路段較多石仔，上尖山隧道的路況也較辛苦，試踩後覺得港珠澳大橋較輕鬆，流程也快很多，提醒車手要安全第一，怕大家爭持時會有意外。」

他續說：「今次新環境是開心的，期望可以一步步踩遠點，踩到去澳門、珠海。」

單車節首設免費虛擬體驗。（葉詩敏攝）

見政治標語會勸籲 「沒適當合作會交執法部門」

此外，上月渣馬賽事中，不少跑手因服飾上寫有「香港加油」等被視為政治標語的字句，被要求更換服飾，否則未能作賽，甚至被警告或有後果。對於若車手穿上含政治或環保等標語服飾，又或車身有政治因素字句圖案等會如何處理，洪忠興表示：「盡可能衣着和車身不要有政治因素，見到會勸籲，可以換衫或移除標語，若沒適當合作則會交由執法部門處理。」