足球熱話︱英格蘭新星無視球迷熱情要求　網上尋人致歉再送禮補償

英格蘭小將祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在世界盃外圍賽擊敗聖馬力諾後，跟球迷的一個互動成為熱話。



英格蘭日前在世界盃歐洲區外圍賽I組，憑射手哈利卡尼食出「大四喜」，以10：0大炒聖馬力諾順利贏得小組冠軍、直接晉身決賽周。

世界盃外圍賽｜哈利卡尼國際賽入球停不了 破英軍塵封94年紀錄

此役首次為英軍踢足90分鐘的18歲「神童」祖迪比寧咸（Jude Bellingham），賽後相當興奮，走向作客球迷堆中送出自己的「原味」球衣，卻意外鬧出風波。

祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在對聖馬力諾的世盃外中踢足全場。（Getty Images）

比寧咸無視男球迷，將波衫送給女球迷逐格睇：（按圗放大）

電視直播鏡頭捕捉到比寧咸拿着波衫走向場邊，一位男球迷在透明幕牆手持自製橫額，寫上「Jude, Can I have your shirt please」，配上一張比寧咸的圖片，誠意爆燈。

當觀眾甚至男球迷都以為自己可以「集郵」成功之際，事態卻出現180度逆轉，比寧咸把波衫送給4個座位之隔的女球迷手中，把男球迷完全無視。

Sorry, Was too focused on the blues flag.😍😬

Can we find him so I can sort him my @BVB one from this coming weekend?🤝 https://t.co/nZBcjDdFiz — Jude Bellingham (@BellinghamJude) November 16, 2021

比寧咸網上致歉 送多蒙特波衫補償

該名男球迷隨即面如死灰，只能無奈地低頭離開，其失落樣立刻在社交網站瘋傳；有網民揶揄他本「可以更開心」，也指比寧咸突然成為了他人生中最大敵人。

比寧咸最後也終於發現這宗「意外」，在Twitter分享有關短片之餘，也不忘道歉。原來，該名女球迷手持一支伯明翰隊旗，成功吸引他的注意，「對不起，我太專注在藍旗上了。」

在轉投德甲多蒙特之前，比寧咸正是出身自伯明翰青訓，這支英冠球會1年前以高達2500萬英鎊的轉會費，把比寧咸出售至「蜜蜂兵團」。而伯明翰其後更將比寧咸的22號球衣榮休，以感激他對球會的貢獻。

比寧咸最後成功在網上找出這位小球迷，並承諾在今周末向他送上自己的多蒙特比賽球衣，以作補償。