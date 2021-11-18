英超｜傳蘇斯克查大限將至　曼聯季尾落刀　同齡教頭成接手大熱

曼聯今季戰績與預期落差甚大，經常傳出領隊蘇斯克查落鑊的消息，至今他依然相安無事。英國《曼徹斯特晚報》透露消息人士爆料，曼聯季尾才會辭退蘇斯克查，並由曾經執教宿敵利物浦的他接手。



蘇斯克查今季領曼聯的戰績一般，積怨已久的「曼迷」多次要求他下台，但至今依然保得住帥位。保得一時，保不到一世，要來的始於要來，英國《曼徹斯特晚報》透露曼聯消息人士指，紅魔高層已有計劃辭退蘇斯克查。

這名48歲的挪威籍教頭，至今仍可保住飯碗，與沒有合適的頂替人選有關，《曼晚》表示蘇斯克查將留任至季尾，換取時間與心儀人選接洽，這人正是李斯特城主帥﹑曾經執教利物浦的羅渣士，這名同樣48歲的領隊與李城的合約至2023年6月屆滿，而曼聯在今年7月才與蘇帥續約，換言之曼聯需要花一筆金錢完成換帥行動。

除了羅渣士，外界盛傳施丹﹑西班牙國家隊主教練安歷基及阿積士主帥坦哈格（Erik ten Hag）亦是接任人選之一。

曼聯今夏有「大師兄」C朗拿度回歸，加上查頓辛祖等新兵，配合般奴費南迪斯﹑普巴及拉舒福特等舊將，這個陣容有力挑戰英超冠軍寶座。世事不似預期，曼聯開季頭威頭勢，至今已經獲利回吐，接連不敵利物浦及曼城，更展露隊中的問題。

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