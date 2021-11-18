西甲｜丹尼爾艾維斯講心唔講金　超低價回歸巴塞始終如一

時光可變﹑世界可變，但丹尼爾艾維斯對巴塞隆拿的情不變。球隊有難，立即回朝，雖然如今已是38歲的老將，但他在魯營會面球迷時，憑衣著已證明他依然是他。



沙維接任巴塞隆拿主帥一職後，隨即有動作，昔日戰友丹尼爾艾維斯（Dani Alves）成為第一簽，令不少球迷意想不到。

丹尼爾艾維斯38歲回歸巴塞 沙維執教後第一簽

巴塞昔日猛將逐一重返魯營 沙維好拍檔心郁郁想回歸

38歲的丹尼爾艾維斯有情有義，他曾經表示只要巴塞隆拿有需要，他必定回歸，這名巴西老將說到做到，相隔5年後，回歸巴塞穿上8號球衣，將在明年1月可以候命作賽。丹尼爾艾維斯講心唔講金，化身「一蚊雞師兄」，盛傳他僅收象徵式的1歐元周薪，為了救亡在所不計。

回歸巴塞，喜悅之情盡寫在丹尼爾艾維斯臉上。（Getty Images）

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丹尼爾艾維斯對巴塞的情不變，連衣著方面亦可展露，這名「老大哥」亮相魯營與球迷見面，文裝一道，並配搭一對人字拖。艾維斯的裝扮並非不尊重，而是埋藏「小彩蛋」，原來當年他首度亮相魯營，亦是穿上人字拖，如今顯示自己毋忘初心，並笑言天變地變，但拖鞋不變。

天變地變，人字拖不變。（路透社）

Flip flops in 2008

Flip flops in 2021@DaniAlvesD2 pic.twitter.com/vpchCXErE3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2021

經驗老到的艾維斯，回歸未有擺「大哥款」，坦言要向新世代學習，「回歸巴塞是個榮譽，如今我需要向新世代學習，而唯一不變的是，明白穿上巴塞球衣的意義。如今我回來是要拼搏﹑重建，捍衛球隊的尊嚴，披上巴塞球衣的感覺就像超級英雄。」

當年巴塞猛將逐一歸位，不禁令人猜想美斯會否回歸，巴塞會長拉樸達直言大門一直為他們而開，「我不排除任何可能性，年齡只是個數字，美斯與恩尼斯達是偉大的球員，你不能估計未來發生的事。」

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拿樸達直言，巴塞大門一直為美斯及恩尼斯達而開。（路透社）

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