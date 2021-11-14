英超轉會︱沙維叫停史達寧投巴塞無望　下一站只餘一間球會

曼城翼鋒史達寧拒絕與球會續約，決心在1月離隊。他欲以先外借、後買斷的方式，加盟巴塞隆拿，藍月亮和主帥哥迪奧拿亦願意成人之美。正當他以為下一站定必是魯營，意想不到轉會忽然被叫停。

最新消息指，巴塞新帥沙維一聲令下，史達寧相信已緣盡巴塞，這位英格蘭翼鋒的新東家，只剩下一個可能。



史達寧去不成巴塞，下一站會是哪兒？（Getty Images）

曼城傳「開心價」出讓

史達寧與曼城的合約將於2023年夏天完結，球會一直希望跟他續約，傳聞人工較目前的30萬英鎊周薪，還要加多15萬英鎊。可是他一直遲遲不肯動筆，拖延多時至今，有指他希望到西班牙發展。今季「1億英鎊先生」基亞利殊來投，加上科頓冒起，史達寧失去必然正選位置，更令他去意已決。

曼城前場人員充足，亦沒有意欲強留，傳為他開出「平易近人」的4500萬英鎊標價。史達寧2015年以4900萬英鎊從利物浦加盟曼城，身價一路水漲船高，現年26歲的他，市價仍高達8000萬英鎊。

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沙維已叫停所有球探1月轉會窗準備工作，希望先檢視隊中球員後才考慮買人。（Getty Images）

沙維急煞停引入史達寧

密切注視史達寧狀況的球會不少，他跟巴塞隆拿最為「情投意合」，新帥沙維傳聞亦對他有意。由於這支西甲失色班霸陷入嚴重財困，短期內無法斥巨資買人，只能先以外借形式引入史達寧，早前西班牙《世界體育報》報道指他對此並不介意。

不過與巴塞關係密切的另一西班牙報章《阿斯報》最新消息指，沙維已煞停整支球探團隊，並擱置他們為1月冬季轉會窗重開的準備工作。報道稱，沙維希望在是否決定增兵之前，先針對現有球員陣容作出全面評估。

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昔日巴塞的成功方程式，全賴青年軍供應一代又一代球隊骨幹，惟近年情況有點變質。球會持續買入貴價球星，令自家青訓反而較難在一隊上陣。可是加盟巨星表現往往與身價不符，奧士文尼迪比利、古天奴和基沙文3位身價過億歐元巨星全部令人大失所望，加上主力陣容老化，青黃不接問題嚴重，當美斯今季離隊，戰績立即大幅滑落。

沙維本人作為拉瑪西亞青年軍出品，當然意識到這一點，並有意撥亂反正，選人排陣時以自家新星行先。其實巴塞隊中有潛質的小將不少，沙維寧願花多點時間看清楚，才決定是否有需要買人，對球會可能是好事，但這樣的話，很可能意味巴塞自動退出史達寧的爭奪。

巴塞叫停引援，阿仙奴可能是最大贏家，領隊阿迪達有望以「至抵價」得到心頭好史達寧。（Getty Images）

巴塞之失，或成阿仙奴之得。曼城為史達寧定下4500萬英鎊標價後，消息指，長年對他有意的阿仙奴「不反對收購」。在沙維擱置1月引援大計後，可望在史達寧爭奪戰中搶佔頭位，尤其是陣中前鋒拿卡錫迪很大機會1月離隊，巧合地，目的地盛傳是巴塞隆拿。

史達寧早前說得坦白，假如在曼城失去正選的情況短期內不能改變，他會毫不猶豫選擇離隊他投，「若有機會到其他地方發展，以目前情況我持有開放態度。我一直在說，對我來說足球是最重要的事，也是我自幼以來的夢想和目標，坦白說，我夢想到海外踢球。」

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