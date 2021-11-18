足球熱話︱巴西鬥阿根廷執法球證被停賽　驚人犯規卻視而不見

阿根廷日前於世界盃外圍賽鬥巴西，雖然賽後雙方也肯定獲得決賽周席位，但執法的主球證跟VAR卻因一次漏判，被罰無限期停賽。



世界盃南美洲區榜首大戰，有美斯坐鎮的阿根廷跟巴西互交白卷，但前者受惠於烏拉圭及智利齊齊輸波，提早鎖定晉級資格；巴西亦早已取得決賽周入場券。

世界盃外圍賽｜美斯先入決賽周等C朗 阿根廷賽和巴西取得入場券

南美宿敵對決看似是大團圓結局，但上半場34分鐘一幕卻在賽後惹來軒然大波。

奧達文迪上半場34分鐘的這一幕，為平淡的戰況添上「色彩」。（Getty Images）

奧達文迪開踭打到拉芬夏流血逐格睇：（按圖放大）

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當時阿根廷後衛奧達文迪在己方左側底線附近偷走巴西翼鋒拉芬夏腳下球，拉芬夏追上反搶，奧達文迪竟開踭打向對方臉部。拉芬夏隨即掩臉倒地，狀甚痛苦，奧達文迪在未有觀察傷勢下，便一心認為對方「插水」，用雙手從後把拉芬夏強行抱起。

主球證對拉芬夏被打到流血視而不見。（Getty Images）

原來拉芬夏被打到「爆嘴」，直播鏡頭捕捉到他的口部流出不少鮮血，然而走上前看到這一幕的主球證，竟然無動於衷，只叫拉芬夏出場治理。在邊線目睹一切的旁證，甚至能夠睇慢鏡「重溫」的VAR，同樣未有提醒主球證執法，向奧達文迪出示紅牌。

拉芬夏忍痛繼續比賽，口部傷勢不輕：（按圗放大）

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據報拉芬夏最終縫了5針才能止血，巴西國家隊主帥泰迪（Tite）狠批球證團隊「發雞盲」，「VAR不可能沒有看見奧達文迪的動作，這可能會影響比賽結果，VAR不可能用這種難以理解的方式去工作。」

南美足協最終在賽後發表聲明，指比賽主球證跟VAR球證同樣犯下嚴重失誤，因此決定無限期禁止他們於南美足協旗下的比賽中執法。

巴阿大戰主球證 Andres Cunha 被南美足協判罰無限期停賽。（Getty Images）

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