空手道｜劉慕裳挾奧運銅牌強勢戰世錦賽　不敵日本二姐跌入銅牌戰

劉慕裳（Grace）在東京奧運後首度出擊，這名奧運女子個人形銅牌得主於周四（18日）的杜拜空手道世錦賽乘勇登場，惟在排名賽不敵日本「二姐」大野Hikaru落入銅牌戰。

她將會在周六再度出戰，力爭奧運後首面大賽獎牌。



劉慕裳今夏出戰東京奧運女子個人形，不僅歷史性在奧運亮相，更勇奪銅牌再創香港歷史。她在東京奧運後因傷避戰全運會，並在9月尾再赴美國訓練，是次世錦賽是她在奧運後首個賽事，力求繼2018年奪得銅牌後取得突破，轉換獎牌顏色。

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劉慕裳勇奪東京奧運空手道女子形銅牌創下香港歷史。（路透社）

劉慕裳淘汰賽在小組內壓軸上陣，她在技術表現和運動表現分別獲評17.50分及7.44分，以24.94總分在分組7名選手中名列第一。

第二輪賽事，她同組還有東京奧運代表、美國日裔選手國米櫻，Grace在今場取得25.3高分再次取得小組首名，國米櫻則以24.42排第3，Grace以總排名第4名躋身排名賽。至於身處另一組的東京奧運金牌得主、世界「一姐」珊齊絲，則以27.14分總成績首名出線。

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東京奧運金牌西班牙選手珊齊絲（左2）亦有出戰世錦賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

不敵大野Hikaru落入銅牌戰

劉慕裳順利躋身排名賽後，與同處A組的日本勁敵大野Hikaru以及國米櫻爭入金牌戰（每組首名晉身決賽），劉慕裳以25.82分力壓25.6分的國米櫻，然而其後出場的大野Hikaru以27.48高分取得小組第一，Grace與第3名的國米櫻均跌入銅牌戰。

劉慕裳在排位賽小組屈居第2，無緣金牌戰。（截圖）

銅牌戰將於香港時間周六（20日）下午2時上演，劉慕裳將會休息一天，之後在銅牌戰力爭奧運後首面大賽獎牌，也是個人在世錦賽的第二面獎牌。

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