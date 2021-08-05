東京奧運直擊︱劉慕裳勇挫土耳其選手摘銅　奪史上首面空手道獎牌

香港空手道女將劉慕裳今（5）日殺入女子個人形（套拳）銅牌戰，於東京武道館面對土耳其選手保辛（Dilara Bozan），結果得26.94分，力壓對手贏得銅牌。

劉慕裳非但為香港贏得今屆第5面獎牌，也成為香港史上首位空手道奧運獎牌得主。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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空手道是今屆奧運新增項目，但卻不被納入來屆巴黎奧運，香港空手道女將劉慕裳爭奪奧運獎牌或「可一，不可再」。

劉慕裳今日在初賽先後打出形（套路）「泊手拔塞」，拿下25.68分；第二回打出套路「一百零八」，再取得26.62，兩回平均分得26.15分，出線排名賽。

劉慕裳出戰女子空手道個人形銅牌戰。（楊宇翹攝）

她在排位賽跟美國的國米櫻（Kokumai Sakura）及世界「一姐」西班牙選手珊齊絲（Sandra Sánchez Jaime）決戰，使出「秘密武器」——套路「劉衛流安南大」，勇奪26.40分。不過，其後登場的珊齊絲取得27.86分，令劉慕裳以小組次名躋身銅牌戰。

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劉慕裳在黃昏再度出戰季軍戰，與土耳其運動員保辛（Dilara Bozan）爭奪銅牌。兩人均打出套路「北谷屋良公相君」，結果較後出場的劉慕裳獲得26.94分，力壓對手的26.52分，以0.42分之差贏得銅牌。

她成為首位贏得空手道獎牌的香港運動員，而香港今屆已獲第5面獎牌，暫得1金2銀2銅。

劉慕裳於銅牌戰獲勝一刻，十分感觸。（楊宇翹攝）

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