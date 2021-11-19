羽毛球．印尼大師賽｜鄧謝配30分鐘獲勝闖4強　明鬥勁敵爭入決賽

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在印尼大師賽的8強階段，鬥泰國組合宗國／飄訕攀（Supak JomKoh／Supissara Paewsampran），僅花30分鐘便直落兩局取勝，打入4強。



港隊在周五的8強戰，先有伍家朗不敵世界排名第4的周天成出局。緊接上陣的鄧俊文／謝影雪面對世界排名27的宗國／飄訕攀，則打得比較輕鬆。

羽毛球．印尼大師賽｜伍家朗生涯第18次鬥周天成 打足3局8強止步

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「鄧謝配」首局早段雖曾遭對手領先5：2，但站穩陣腳後曾連取5分，以21：11輕鬆取下第一局。第二局發展相近，「鄧謝」同樣曾在早段稍稍落後，但戰至6：6平手後一口氣領先至11：6進入中場休息，再進一步擴大分差至14：8，最終以21：11直落兩局獲勝，今次是「鄧謝配」首次在印尼大師賽打入4強，兩人此前在這項賽事的最佳成績，是2018年打入8強。

「鄧謝」4強將會面對另一8強對賽組合——印尼組合Hafiz Faizal Gloria／Emanuelle Widjaja（6號種子），及日本組合渡邊勇大／東野有紗（3號種子）的勝方，兩對潛在對手均屬種子球手，不易應付，其中渡邊／東野更曾在東京奧運銅牌戰擊敗鄧／謝，是今次賽事的3號種子。

泰國組合宗國／飄訕攀不敵「鄧謝配」出局。（Badminton Photo）

印尼公開賽 港將首圈對手

日期：2021年11月23至28日

男單

伍家朗 對 常山幹太（日本）

李卓耀 對 周天成（中華台北／4號種子）

混雙

鄧俊文／謝影雪（8號種子） 對 徐承宰／金慧貞（韓國）

張德正／吳詠瑢 對 古沙贊圖／古蘇瑪華迪（印尼）

