羽毛球．印尼大師賽｜伍家朗生涯第18次鬥周天成　打足3局8強止步

香港羽毛球男單代表伍家朗周五（19日）在印尼大師賽，惡鬥台灣「一哥」周天成，最終打足3局下不敵對手出局。



經過周四的16強之後，港隊尚有男單的伍家朗及混雙組合鄧俊文／謝影雪順利進入8強，當中伍家朗在8強率先登場。

世界排名第9的伍家朗，對上世界排名第4的周天成，今次已是兩人生涯第18次交手，對賽往績上，周以10勝7負佔優。

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周天成在10月底的德國HYLO公開賽雖然爆冷首圈在首圈敗予新加坡球手駱建佑出局，但來到印尼大師賽似乎已重拾狀態；而伍家朗過往常在第一局表現較慢熱，但今天「入局」頗快、也勇於搶攻，這對老對手今次再交鋒，第一局已鬥得難分難解，互不領先超過兩分，一直纏鬥至19：19，周天成一記網前殺球領先至20：19，在關鍵一分，伍家朗挑球未能過網，先輸一局19：21。

台灣球手周天成打入4強。（Badminton Photo）

第二局，兩人早段再度拉鋸，戰至2：2時周天成表演一記精彩的轉身救球，但最終在判斷伍家朗的高遠球時失誤而失分，及後家朗連連搶攻一口氣將比數拉開至7：3，成為今仗開戰以來的最大分差。周天成在未有頑抗下，伍家朗一度連取7分，以21：12大分差下扳回一局。

到決勝局，伍家朗延續好狀態，一度連取6分將分差擴大至8：2，但周天成漸漸追近，更以11：10反先進入半場休息，這位台灣球手氣勢大盛下，換邊後連番強攻，曾領先至19：15，伍家朗縱又追近至19：17，但周天成在手握3個賽點（Match Point）之下，終以21：18贏得決勝局，進入4強後將鬥日本名將桃田賢斗，伍家朗下周會在同一場地出戰印尼公開賽。

印尼公開賽 港將首圈對手

日期：2021年11月23至28日

男單

伍家朗 對 常山幹太（日本）

李卓耀 對 周天成（中華台北／4號種子）

混雙

鄧俊文／謝影雪（8號種子） 對 徐承宰／金慧貞（韓國）

張德正／吳詠瑢 對 古沙贊圖／古蘇瑪華迪（印尼）

