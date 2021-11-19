行山｜香港郊野「植物字典」吳良貴　中年轉行盼為大自然播種

與資深生態導賞員吳良貴（Stony）行山，你會發現行山原來可以那麼有趣兼獲益良多！

無論是地上的落葉與果實，還是路旁的喬木與草叢，抑或是突如其來飛過的昆蟲，也逃不過Stony的金睛火眼，他如數家珍，介紹每種動植物。有他同行，行山不再只是運動，更是一堂生動活潑的課。



陽光下，一隻黃色蝴蝶飛過，很快消失在林中。記者還未看得清，還想追尋牠的蹤跡時，Stony已經講到蝴蝶的名字。不但是蝴蝶，他講解山徑兩旁的植物時，感覺就像介紹一班老朋友。究竟他是怎樣認到、記到？

「冇㗎，我用青春嚟記。」快到耳順之年的Stony笑言。

記者相約吳良貴到西貢行山，他一路介紹沿路的植物及昆蟲。（顏銘輝攝）

Stony十多歲出來工作，工廠同事帶他去行山，自此迷上香港郊野，經常遠足露營，還到社區中心帶活動。他說：「屋企同市區嘅生活空間好壓逼，出咗嚟大自然，嘩！覺得解放咗！」

對大自然的愛，令Stony克服身體上的痛楚。16歲那年，他遇上交通意外，有一隻腳被巴士輾過，差點要截肢；儘管保住了腳掌，但腳板下的肉被切去。直至今日，他都需要用專門的鞋墊，才能行到路。他說：「初初每次行完都流血流得好犀利，可以整到隻襪都變成紅色。」

忍受痛楚，還要血流如注，這樣還去行山，值得嗎？Stony說：「代價好大，但相比回報，我又覺得唔算好大。比起痛，如果要困住我喺屋企，我寧願痛住去尋找自己嘅天地。」

吳良貴影低路旁的植物作紀錄。（顏銘輝攝）

因為喜歡，想更多的了解。在郊野，他特別留意花草樹木，如有發現便記住它們的形態，待下山後去圖書館查書，成為習慣。用時間累積知識，漸漸地，他在郊外認得出從書中看過的植物。

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為何對植物情有獨鍾？「佢唔郁，至少我唔使追住佢！」他說：「後來先鍾意嗰啲會行會走嘅生物，喜歡咗之後都不得了，又係另一個世界，尤其是你發現所有生物都有聯繫。」

吳良貴向記者介紹蜘蛛網。（顏銘輝攝）

行山還改變了Stony的性格，他說：「我以前好內斂、好靜態，出咗去活動之後，個人轉變好多。屋企人見到都好高興，佢哋成日擔心我溝唔到女，因為個人太鵪鶉。」在一次活動上，他邂逅一個女生，如今那個女生已經成為他的太太，兩人育有兩名女兒。Stony補充：「行山同戶外活動都造就我下半生有美滿的家庭生活，對我影響好大。」

在北區梅子林村中有一堵菇牆，正出自吳良貴的設計。（顏銘輝攝）

講到Stony人生的轉捩點，不可不提2003年。之前，他在貨倉工作，營營役役，為妻女子生計而活，只有放假時可以跑到郊野行山，暫時忘卻工作的煩悶。他說：「啲女人其實好細心，老婆見到問我：『你係咪唔開心？不如你停一停、諗一諗啦！』我就辭咗份工，當年係2003年，咁啱係SARS。」辭職轉行的決定，改變了他下半生。

3年前，來往馬料水及吉澳、鴨洲的航班首航，吳良貴（左）在船上遇到另外兩名導賞員李以強（中）及葉恆榮（右）。（資料圖片/顏銘輝攝）

SARS的疫情掀起一股行山潮，市民紛紛去郊遊，很多人參加生態旅行團。Stony當時報讀了生態導賞員課程，由於他年輕時自學了豐富的植物知識，又有帶領活動的經驗，所以未畢業就已經獲看重，去旅行團幫手，很快成為導賞員。他說：「做咗之後發覺，呢份工就係我嘅眾裡尋她，驀然回首，呢份工係我嘅至愛，當然除咗我老婆啦。」導賞員收入不穩定，他十分感謝太太十多年來的支持。

發現到有趣的植物，足以令吳良貴笑逐顏開。（顏銘輝攝）

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Stony很難忘2003年生態旅遊的盛世，每逢公眾假期早上的尖沙咀碼頭，萬人空巷，不同的旅遊團等候上船，「成個碼頭都係人，地下都唔見到，你要喺人潮中搵到自己嘅團友」。巧合地，香港近兩年又經歷了一次因疫情而起的行山郊遊潮，他說：「03年冇咁多意外，通常啲人係跟團隊；今次多人亂闖，冇經驗嘅人帶領，發生意外機會更大。好多人本身有經驗、有能力，加上資訊發達，後生仔冇經驗借助高科技都可以去遊山玩水，結果衍生出郊野安全的問題。」

吳良貴介紹樹幹上的菇菌。（顏銘輝攝）

多人接觸大自然，難免造成破壞，有人行山亂扔垃圾，有人露營燒地，有人成群結隊去泥灘掘蜆。他說：「有啲人誤解，以為地球係屬於我哋，所有嘢都係附屬我哋，鍾意攞咩就攞咩、搞咩就搞咩。其實，我哋都係大自然嘅物種，由大自然衍生出嚟。」

「做得導賞員，都想做到自然保育。最大任務係播種，將種子放喺每個人身上，當然有啲會失敗、發唔到芽，總有少少會有唔同反應，喺佢人生中留低有少少痕跡，呢個就係我嘅期望。」

Stony愛上香港的郊野，他也希望將自己所愛的，推廣給其他人，讓市民了解自己身在的城市，原來擁有一面自然的美，並要懂得珍惜及保護。除了生態導賞，他之前曾開班介紹野菜及有毒植物。他說：「雖然我哋喺城市生活，但生活資源都係大自然嚟，如果我地唔善待大自然，當一啲物種滅絕，對生態系統嘅影響係唔知。認識大自然，尊重大自然，同其他物種和平相處落去。」

「你今日嚟享受呢個環境，你都唔想佢有一日變差或者消失，呢個係基本概念。」

吳良貴向記者展示他的昆蟲編織作品。（顏銘輝攝）

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近兩三年，導賞員工作減少，Stony在家中研究昆蟲編織，用紙包鐵線編織出一隻又一隻栩栩如生的昆蟲。不少人都曾經以為他的編織作品是標本，他說：「都好開心，做假嘅野做到咁真！」縱使路不同，但目標還是推廣香港的郊野。他坦言最初想編織出香港所有蝴蝶品種，但發現知易行難，有些品種本身太細小，無法編織。

吳良貴即場織了一隻草蜢。（顏銘輝攝）

小時受家境所困，大半生人更受腳傷影響，Stony笑言曾經有朋友叫他去外國行雪山，但他自己知自己事。他說：「我自己戶外活動範圍只係香港，我已經好enjoy（享受），因為係本地，感受會大啲。香港絕對有好多靚地方，就算俾我過身後重生玩多次，我都去唔晒。」

在北區梅子林村的保育計劃中，吳良貴製作了一個蝴蝶的藝術裝置。（顏銘輝攝）

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