【行山】山友自拍食山菅蘭毒果　生態導賞員：全株有毒不建議食用

有山友在網上群組上載片段，他自稱「找數」，解答大家的疑惑，自拍食有毒植物山菅蘭的果實。生態導賞員吳良貴表示，山菅蘭全株有毒，會引致呼吸困難，民間會用山菅蘭作為老鼠藥，不建議行山人士進食任何部分。

在自拍片段中，該名山友在行山徑旁發現山菅蘭，並摘取它紫色的果實。雖然訪邊有人多次提醒山菅蘭有毒，但該名山友表示：「你說這些有毒，其實我試過食，我食給你看。」之後，他就食了一顆山菅蘭的果實。據他的回應，食完之後沒有異樣，「甜甜地，沒有什麼特別」。

山友自拍食山菅蘭果實：

有網民不滿他的行為，擔心他的行為會教壞人，他承受得到毒性，不代表其他人可以。該名山友解釋，他一向有食山菅蘭，不久前看到其他山友分享，才得知該植物有毒；他似乎想為了證明自己食過山菅蘭，所以拍了這段片。他留言：「上去（次）大家疑惑的問題，今次找數。」他之後補充，呼籲大家別要亂試驗。

山菅蘭，花果期3月至8月，是百合科，全株有毒。(陳焯煇攝)

山菅蘭是香港山野常見的植物，最易認的是其紫色的果實。生態導賞員吳良貴表示，山菅蘭全株有毒，他說：「我以前開野菜班的時候，有個學生跟我說他食過（山菅蘭果實）。我問他食完之後有沒有呼吸困難，他答我有一點。其實呼吸不順暢已經是中毒的病徵。我不建議進食山菅蘭，整棵都不建議食。」

吳良貴表示山菅蘭全株有毒，不建議大家進食。（資料圖片/梁鵬威攝）

據醫管局的有毒植物圖鑑，山菅蘭中毒的人會噁心、打噎嗝、呼吸困難，甚至死亡。

吳良貴看過片段，見到那名山友好像沒有中毒的跡象，他解釋：「就算有毒植物，如果果實是有果肉的話，不會太毒，因為它期望動物食果實去傳播種子，但不太毒不代表沒有毒，食多的話都有問題。有些人會博一博食這種有毒植物的果實，我就一定不會博。」

吳良貴補充，山菅蘭土名老鼠怕，因為民間會將它製作老鼠藥。他解釋，以前的村民會將整株山菅蘭新鮮磨爛，取其汁液，與鼠餌混合。

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