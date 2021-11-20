J League｜火爆射手王與冠無緣　39歲大久保嘉人的最後捧盃希望

滿佈「長青樹」的日職聯（J-League）臨近季尾，老將去或留引人關注。

日職史上經典前鋒之一，前國腳大久保嘉人宣布完季後退役，結束廿年職業球員生涯。學生時代到職業生涯，技術與球風都備受注目。回首生涯成為日職傳奇射手，僅得一球會榮譽，卻充滿遺憾。



快速、靈活、敏銳，概括身高1.7米的大久保嘉人，如何令對手聞風喪膽二十年。經過去季在日乙東京綠茵一球不入，他今季回到老家大阪櫻花，J1上陣27場射入6球，且在亞冠分組賽射入1球。謝幕球季，交代有餘。

J League｜香川真司由天之驕子到光芒漸退 櫻花8號球衣虛位以待

39歲的大久保，退役前向大眾道別及道歉。（Getty Images）

大阪櫻花昨（19日）在網頁公布大久保退役，他在文中感謝日本足球界人士及球迷關照長達20年，這些年來喜怒哀樂，數之不盡，「艱苦事或許最多，但這才使我變強」。生涯在倒數，其言也善。球場上不乏火爆行為的大久保，退役前坦承表達歉意：「大久保嘉人的作戰風格，令不同球隊的對手，以及球迷感到困惱，在此說聲對不起。」

他又稱就算不同時期效力不同球會，多得一直支持他的擁躉，給予勇氣，對接下來的人生路，甚有裨益。「未來漫長又驚險，靠着從足球學懂的經驗，從頭努力學習」。

特製圖這樣寫：「留下紀錄與記憶的射手，宣布告別球門。」（大阪櫻花官方網頁）

日職尚餘兩輪，讓大久保嘗試延續自身保持的入球紀錄。他現時累積191球，為J1史上「得點王」。此外，他盡力協助母會在下月天皇盃準決賽晉級，爭取錦標，以求在最後時刻奪得為球會爭光。「射手王」的足球生涯，榮譽絕大部分限於個人，錦標少之又少，唯一那次，剛烈的大久保未必想提起。

大久保在國家隊生涯相當黯淡，上陣60次入6球，在兩屆世界盃上陣都無入球。（Getty Images）

高校時代已備受全國注視，大久保在 2000年末等待出道，16支J1隊有15隊拋出橄欖枝，選擇加盟大阪櫻花。

大久保嘉人出道的球隊大阪櫻花。（朝日新聞）

2001年展開職業生涯，隨即嘗到降班，再助櫻花升班，直至2004年底借用到西甲球隊馬略卡，最終協助該小島球隊護級。

登陸西甲馬略𦷱，雖然入球不多，但大久保在前線竄擾，帶來威脅，更助球隊護級上岸。（Getty Images）

大久保06年回歸櫻花，1年後轉會神戶勝利船，成為前鋒主力。效力兩季，再迎來外流機會，這一次是德甲。

德甲一季失敗告終，偏偏嘗到至今唯一球會錦標。（禾夫斯堡Twitter）

2009年1月，大久保轉會德甲禾夫斯堡，在名帥馬加夫旗下欠缺出場機會。德甲講求對抗性，大久保的身型缺點表露無遺，在德甲上陣9仗，未嘗入球。諷刺的是，禾夫斯堡該季捧起聯賽錦標，亦是大久保生涯唯一球會榮譽，卻似與他無關。完季之後，他回到神戶，再戰四季後轉會川崎前鋒。年近三十，生涯終於爆發。

川崎前鋒讓大久保嘉人成為日職經典，可惜未能「共富貴」。（J-League）

大久保在2013年加盟川崎前鋒，4季皆在聯賽奪得雙位數入球，且在2013-15年連續三季奪得J1神射手。遺憾是他始終未能為川崎帶來錦標，但當他在16年離隊，川崎接着一季便奪得隊史首次聯賽錦標，兼且在18年衛冕。

射手生涯最輝煌時期在踏入30歲前後，連奪三屆J1神射手。（Getty Images）

大久保生涯留下一個個精彩入球，還有一些火爆場面。他曾不滿判決，直斥球證「收咗錢呀」希望在生涯末期最後衝刺。西甲時代曾與碧咸及羅拔圖卡路士直接開罵。與冠無緣的男人，還望最後一刻，可以助母會捧盃，完結充滿波瀾的足球生涯。

大久保最後目標，下月為櫻花奪取天皇盃。（報知體育）

日本多老將，故事多：

【J League】遠藤保仁留守日乙磐田有貨交 5連勝賀聯賽700戰

J League｜恩尼斯達神神秘秘搞記者會 宣布續約勝利船兼慶祝生日

【J League】中村憲剛告退 前鋒人生一直線 延遲退役終圓冠軍夢