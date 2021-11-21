英超｜利物浦大勝阿仙奴　兩軍主帥衝突　高普：文尼屢被針對

利物浦周日凌晨（21日）在主場迎戰強敵阿仙奴，最終以4：0大勝，最終惹來熱話的，是兩軍主帥高普及阿迪達在上半場一次衝突，他們在賽後分別解釋情況。



賽事戰至32分鐘，利物浦翼鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）與阿仙奴後衛富安健洋一同起跳爭頂，兩人都未能頂到皮球，富安健洋先倒地，隨後落地的文尼則滾過富安的身體再落地、站起，富安隨即坐起並表現不滿。

利物浦對阿仙奴戰報：利物浦4：0大勝阿仙奴 四前鋒每人入一粒

富安健洋（左）多次與沙迪奧文尼交鋒。（路透社）

此時鏡頭一轉，已見在場邊的技術指導區，阿仙奴主帥阿迪達衝向高普，兩人互有言語衝突、亦揮動手臂，第四裁判及助教即隔離兩人，最終阿迪達和高普分別收下一面黃牌。

高普解畫：太多人針對文尼

賽後高普解釋，自己的行動全為維護沙迪奧文尼，認為這位塞內加爾前鋒老是被針對，他認為阿迪達試圖要求球證吹罰文尼，並透露自己當時問阿迪達：「你們到底想怎樣？」並向阿迪達強調文尼的動作「沒任何問題」。

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「情況是，文尼很正常地去爭頂，過程中沒人犯規，兩人（文尼和富安健洋）最後都爬起來了，對我來說這很顯然沒有任何問題，兩人甚至沒有接觸。」高普賽後講述事件前因後果，「文尼一向是個很體力化的球員，當他們（阿仙奴）將帥從後備席衝出來、表現得文尼像是應要被罰紅牌的時候，我很難不去為他辯護。」高普也承認自己的舉動「值得拿黃牌」，並認為球證處理手法不俗。

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最後阿迪達和高普分別領得一面黃牌。（美聯社）

高普指，類似情況早前在歐聯對馬德里體育會時也曾出現，「我們要換走文尼，因為對手試圖讓他再吃黃牌。」談到與阿迪達衝突後利物浦攻入4球，衝突有否令晏菲路球場內球迷更投入打氣、進而刺激了球隊演出？高普笑言：「這不是我的計劃，但如果結果如此也不錯。」

阿迪達在領軍大敗後，賽後未有詳述與高普的衝突，僅淡淡然道：「他維護他的球隊、我維護自己的球隊，就是如此，不是重要的事。」他也說，自己在賽後已跟高普交談，「我向他道賀，那些事（指衝突）留在球場內就好……而且賽事氣氛由一開始已很棒，就是這樣。」

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