英超｜謝拉特首度領軍維拉即贏波　仍因母會利物浦遭傳媒質疑

謝拉特（Steven Gerrard）上周接任阿士東維拉領隊，周日凌晨（21日）首度以主帥身份出戰英超，即領維拉以2：0擊敗白禮頓，中止5連敗的頹勢。

賽後，這位利物浦一代「神奇隊長」竟遭傳媒拋來一個尷尬問題，仍從容化解。



阿士東維拉在謝拉特領軍的第一戰，已大改舊帥甸恩史密夫的戰術，安排丹尼艾格斯和奧尼屈堅斯首度在4-3-3陣式中合作，惟遲遲未能打開紀錄，他在下半場中段調走丹尼艾格斯、重整進攻組合，以里安拜尼、奧尼屈堅斯、貝安迪亞配合，及後再換入艾舒利楊格，終起到效果，在最後6分鐘，先由屈堅斯打開紀錄，完場前再有楊格交出助攻予泰朗明斯，鎖定2：0勝局。

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屈堅斯為阿士東維拉打開紀錄。（Getty Images）

謝拉特退役後執起教鞭，在蘇超的格拉斯哥流浪領軍重奪聯賽冠軍、中止些路迪的10季連勝，已常見他為球隊激情慶祝的畫面，尤如他在球員年代時效力利物浦一樣；首次領維拉便贏波，謝拉特同樣興奮，手舞足蹈地慶祝的畫面獲攝影師捕捉。

維拉主帥謝拉特表情合集（按圖觀看）：

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謝拉特在離開格拉斯哥流浪、接手維拉帥位時，遭批評他突然離開，令格流陷入艱難處境，外界普遍認為謝拉特執教維拉只是「踏腳石」，並會在高普他日離開利物浦後，重返母會執教，謝拉特早前已否認「踏腳石」之說；未料首戰交出好表現後，他再遭傳媒質問，是否能同時對維拉和對母會利物浦，懷抱着同樣的激情。

謝拉特簡單地一句反駁：「若還有人質疑我，就看看我在球隊（維拉）入球後的樣子吧。這些都是真確的。」

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