澳門賽車｜歐陽若曦GT盃首回合炒車　戰車車架仍歪照捧盃

澳門格蘭披治大賽車周日（21）上演重頭戲GT盃次回合，香港車手歐陽若曦在昨日首回合尾段「炒車」，其駕駛的平治戰車車身損毀嚴重，幸經過車隊通宵搶修後，今日於最後一刻趕上起步點，最終歐陽若曦不負眾望奪冠而回。



41歲的歐陽若曦（Darryl）昨日戰至首回合半程，因前車引擎漏油而失控撞牆，大會腰斬比賽，令他維持意外前一圈成績奪亞。

歐陽若曦在首回合撞車後順利出戰次回合爭冠。（Credit : Craft Bamboo Racing）

他的戰車經過車隊通宵搶修，趕及在賽事排第2位起步。歐陽若曦起步後，在文華東方彎已超越首位起步的中國車手葉弘曆，並一直領先，葉弘曆雖曾緊緊逼近歐陽若曦施壓，惟始終未能反超前。

最終歐陽若曦在最後一圈順利拋離對手率先衝線，贏得冠軍，亞軍是葉弘曆，季軍是羅開羅。

歐陽若曦感謝車隊全力搶修。（歐陽若曦Facebook）

歐陽若曦能頂住壓力站上頒獎台最高處，他感謝團隊的幫忙，整個周末都沒有停過整車，特別是昨日發生嚴重意外後，當大家都以為今日的賽事是不可能出賽，惟車隊沒有放棄。

他指出車隊不眠不休通宵搶修，最終在出賽前10秒才修理好，趕及出賽是難以置信。他坦言其實戰車並未完全修理好，「車架仍是歪」，亦沒有時間作調校。他形容其實非常「難揸」，直言「又推頭又甩尾」，需施展渾身解數才能駕馭。

歐陽若曦指今仗盡量拖慢車速，下路盡量不要犯錯。（Credit : Craft Bamboo Racing）

Darryl續指出，賽道有多輛壞車，大會在第8圈時出示黃旗，車手在安全車帶領下繞圈，對其亦有一定幫助，他認為今場勝仗是贏在經驗。

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