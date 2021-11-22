F1卡塔爾站｜咸美頓排頭位「贏條街」　破紀錄還看未來兩站

首度上演的一級方程式（F1）卡塔爾站，7屆世界冠軍咸美頓排頭位奪冠，爭標勁敵韋斯達賓緊隨以亞軍完賽，二人在總成績榜差距縮至8分，今季賽事剩餘最後兩站仍然有得鬥。力爭衛冕成為「8屆」的咸美頓，賽後直言與其慶祝，不如放心力在如何追趕「韋少」上。



F1首次卡塔爾站在周末上演，車手榜領先的韋斯達賓（Max Verstappen），排位賽時看見雙黃旗未有特別減速，正賽起步被罰退後5格，爭標勁敵咸美頓（Lewis Hamilton）則以排頭位出戰。

排位意外不斷 平治壓倒性排頭位 韋斯達賓或受罰

被罰至第7位起步的韋斯達賓，僅5個圈便收復失地。（Getty Images）

五盞紅燈一熄，頭位的咸美頓隨即彈出，第7位起步的韋斯達賓僅花5個圈便收復失地，回到被罰前的次席，惟當時「咸爵爺」已拉開近4秒的距離，而二人的差距逐漸擴大，「韋少」第17圈進入維修站，換胎前已落後接近10秒，平治在一圈後照辦煮碗，召回咸美頓換上硬胎，照抄紅牛的戰術。

排頭位起步的咸美頓今站由頭帶到尾。（Getty Images）

戰至賽事後段，兩名「大佬」不約而同向車隊匯報，戰車有震動感覺，表示又是時候換胎，同樣是由韋少再換胎，咸美頓隨後一圈「入Pit」，兩支車隊沒有失誤，二人保持逾8秒的距離。韋斯達賓為了搶最快圈速的1分，55圈再度換胎，最終成功造出「紫圈」。咸美頓由頭帶到尾衝線，奪走歷來首個卡塔爾站的分站冠軍，韋少緊隨而後，季軍則由艾朗素奪得。

咸美頓連續兩站奪冠，一下子將19分的差距縮窄至8分，爭標依然有望，倘若他未來兩站全勝的話，就可反超前韋斯達賓，破紀錄第8度稱霸F1。

咸美頓兩連勝，與韋斯達賓的距離收窄至8分。（Getty Images）

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咸美頓今站取得壓倒性的勝利，這名36歲的英國車手賽後坦言，今站贏得輕鬆，不如前兩站般曲折離奇，「今場是輕鬆的勝仗，因為主要競爭對手被罰，使我沒有受到太大威脅，我只是在前方好好維持領先位置，確保將戰車帶回家。」

縱然奪冠，「咸爵爺」直言如今不是慶祝的好時機，需要把注意力放在最後兩站上，「過去兩站戰績令人滿意，不過任務尚未成功，與其慶祝，倒不如專注在未來兩站。我對戰車有信心，我十分期待未來兩站的對決。」

咸美頓賽後直言不是慶祝的時候，需要專心應付未來兩站。（路透社）

今季F1餘下賽程：

F1車手總成績榜前5位（截至卡塔爾站）：