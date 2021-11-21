F1．卡塔爾站｜排位意外不斷　平治壓倒性排頭位　韋斯達賓或受罰

F1（一級方程式）最後3站，來到卡塔爾的羅賽爾國際賽車場，焦點繼續是平治與紅牛、咸美頓（Lewis Hamilton）和韋斯達賓（Max Verstappen）之爭。

周六（20日）晚的排位賽，除了出現令人驚訝的成績，最後階段的一個意外，更令紅牛主將韋斯達賓可能被罰退起跑格。



上周巴西站「花生」不斷，來到周六的卡塔爾站排位賽，仍是意外連連。

由於卡塔爾的羅賽爾國際賽車場一向是電單車賽道，今次是首次舉辦F1賽事，不少車手在3場自由練習下，都指出賽道爬頭難度高，排位賽極為關鍵。

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咸美頓在巴西站展現出驚人速度，從第10位起步仍奪冠。（Getty Images）

卡塔爾羅賽爾國際賽車場舉辦MotoGP多年，今次首次舉辦F1賽事。（Getty Images）

冠軍之爭：佩雷斯Q2出局 韋斯達賓或被罰

排位賽第一回合（Q1）沒有太大意外，到Q2卻有驚人賽果，由於賽道對輪肽損耗甚大，部份車隊意圖用較硬的黃圈車肽（C2）過關（若能打入Q3，需使用在Q2造出最快圈出的車肽起步），包括平治、紅牛、麥拿侖及法拉利；艾法托利、Alpine、威廉士的羅素（George Russell）均以紅肽（C3）應戰，當中兩台艾法托利和Alpine都跑出理想時間，而用黃肽造圈速的車手中，僅得兩部平治、紅牛的韋斯達賓和法拉利的辛斯可造出較好的時間。

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眼見用紅肽的車隊搶佔前列，除了辛斯和平治的保達斯外，其他車手紛紛「轉肽」用紅肽造時間，惟最終法拉利的陸克萊、紅牛的佩雷斯和麥拿侖的列卡度都無法改善時間，終爆冷在Q2止步。

作為紅牛二號車手的佩雷斯最終只能排在第11位起步，無疑大大打擊紅牛爭奪車隊冠軍的機會，也令排位第2的韋斯達賓再遭分別排在第1及第3位起步的咸美頓和保達斯夾擊，不過「韋少」的擔憂可不止這些。

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進入Q3，咸美頓最終成為唯一一個造出1分20秒的車手，以逾0.4秒之差拋離第2位的韋斯達賓。更麻煩的在於，Q3最後階段，曾在紅牛與韋斯達賓做隊友、「姊妹隊」艾法托利的加斯利（Pierre Gasly）在最後一個彎道上壆時撞爛頭翼、再割穿右前肽而爆肽，引發黃旗，從「韋少」的車Cam片可見，他通過這路段時賽道旁已出示了雙黃旗，惟他沒有按例在黃旗下減速、更改善了自己的時間，意味可能違規。

加斯利在排位賽最後一個彎道時爆肽，但仍憑第一跑造出的時間排第4位。（Getty Images）

沒有減速的車手不止「韋少」一人，保達斯及辛斯也沒有在單黃旗下減速，但「韋少」在雙黃旗下仍全速前進，「罪名」較前兩者更嚴重，3名車手在排位賽後也被賽會傳召，到周日下午正賽前才會公布結果，若「韋少」真的遭罰格，咸美頓今站奪冠的機會，可說高唱入雲。

F1卡塔爾站 排位賽前10名

1 咸美頓（平治）

2 韋斯達賓（紅牛）

3 保達斯（平治）

4 加斯利（艾法托利）

5 艾朗素（Alpine）

6 諾里斯（麥拿侖）

7 辛斯（法拉利）

8 角田裕毅（艾法托利）

9 奧干（Alpine）

10 華迪爾（Aston Martin）



韋斯達賓（左）及保達斯（右）均因在黃旗下未有減速而被賽會傳召，正賽前約3小時便知是否需要受罰。（Getty Images）

排位賽另一焦點：爭五之戰

除了前列的爭標大戰，F1餘下3輪的另一焦點，是車隊總成績第5位的爭奪戰，艾法托利與Alpine賽前仍同得112分，Alpine僅靠奧干曾在匈牙利站奪冠而保住第5名，艾法托利則一直因新秀角田裕毅常無法得分，而未能超越Alpine。

角田裕毅今年首戰F1，常常犯錯而無法得分，來到賽季尾段，他的表現終於有所改善。（Getty Images）

不過來到這條首次舉辦F1賽事的賽道，角田裕毅不再「輸經驗」，顯得信心十足，加上戰車速度理想，他不但打入Q3、最終更取得第8名起步；其隊友加斯利更是3場自由練習都排在前4，到Q3最終雖因爆肽未能打入三甲，但仍以第4名的「中游最佳」起步；意外的是，今季排位賽表現平平的Alpine，兩台戰車都能打入Q3，且兩屆冠軍艾朗素緊隨加斯利排在第5、奧干也緊貼角田裕毅排在第9，這場「爭五大戰」相信會十分精彩。

奧干（左）和艾朗素（右）明言會憑團隊合作，守住車隊的第5名。（Getty Images）

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