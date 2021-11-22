F1卡塔爾站｜40歲艾朗素回歸首登頒獎台　堅持7年終見成果

西班牙「車王」艾朗素今季回歸一級方程式（F1），在首度上演的卡塔爾站憑一停戰術，生涯第98次登上頒獎台，亦是7年來首度開香檳。



F1首度上演的卡塔爾站，由咸美頓及韋斯達賓包辦冠﹑亞軍，除了前二之爭，餘下一個「香檳位」爭持激烈。

F1卡塔爾站｜咸美頓排頭位「贏條街」 破紀錄還看未來兩站

韋斯達賓及保達斯排位賽「中伏」，因為漠視黃旗而被罰3格；佩雷斯排位同樣「脫腳」跌出前十，Alpine車隊的艾朗素（Fernando Alonso）獲利以第3位起步，這名年屆40的老將起步守住三甲，更力敵「韋少」的來襲，「手瓜」夠硬把對方隔出賽道外，其後再超越加斯利進佔次席，戰至第5圈被韋斯達賓爬頭跌落第3位。

頒獎台除了咸美頓及韋斯達賓，還有好久不見的艾朗素。（路透社）

艾朗素今站採用的「一停」戰術，第23圈換胎後戰至最後，當然也要有幸運之神眷顧，平治的保達斯一度歸位重返三甲。可惜向來「黑仔」的他，第33圈爆胎而衝出賽道，最終退賽收場。艾朗素成為最大得益者，即使佩雷斯末段力追，也無阻這名年屆四十的車手以第3名衝線。

咁高興，飲杯先啦老友！（Getty Images）

+ 1

艾朗素勇奪今站最後一枝香檳，是今年回歸F1以來首次登上頒獎台，對上一次開香檳已經是7年前的匈牙利站，當時為法拉利奪得亞軍，其後轉投麥拿侖後一直無運行，戰車一度只能在下游徘徊。

生涯第98枝香檳，一等就是7年，艾朗素一度質疑自己能否再度登上頒獎台，但他未有怨天尤人，一直堅持，艾朗素如今終有回報。他坦言難以置信，「7年了，終於登上頒獎台，我們早幾站也有機會，可惜只差一點點，我們終於做到了。」

艾朗素對上一次頒獎台已經是2014年的匈牙利站。（資料圖片／Getty Images）

今季F1餘下賽程：

F1車手總成績榜前5位（截至卡塔爾站）：