歐聯︱沙維執掌後照啞火　巴塞大難不死全靠對手　或廿年來首出局

曾5奪歐聯的巴塞隆拿在這項大賽20年來從未於分組賽出局，即使球隊近期轉由名宿沙維領軍，攻力似乎未有太大改善。球隊今場僅與賓菲加互交白卷，在最後一輪對拜仁慕尼黑下，出線形勢並不樂觀。



巴塞今月初宣布由名宿沙維接掌帥印，他首場即於主場憑前鋒迪比射入12碼，小勝愛斯賓奴1球取得開門紅。

不過昨日沙維迎來執教生涯首場歐洲賽，巴塞進攻問題再「原形畢露」，球隊全場控球率雖高達65%，全場14射卻只得3次中框，其中後衛朗奴阿拿奧祖雖接應長傳第一時間撞射入網，但卻越位在先。

沙維執掌巴塞兩場，球隊攻力仍未見起色。（路透社）

賓菲加前鋒世紀ｍiss，放生巴塞逐格睇：（按圖放大）

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賓菲加失黃金機會 巴塞大難不死

然而巴塞今場大難不死，全靠對手「幫忙」。賓菲加在補時最後階段一次「2打1」反擊，中場達雲紐尼斯引得敵衛走近後橫傳至施費洛域腳下，後者完成最難的任務——避過出任的守門員達史特根，但之後面對空門卻射出界，使隊友及教練紛紛擺出難以置信的表情。

最終本來今場贏波便提早出線的巴塞，只能跟賓菲加踢成0：0。球隊在沙維上任後的兩仗，只得一個死球入波；而在最近8場比賽中，亦已有7次單場入波不足兩球。

賓菲加完場前絕殺失敗，球員都難以置信。（美聯社）

巴塞最後一輪鬥拜仁 輸波或首轉戰歐霸

巴塞目前排小組第二，僅比賓菲加多兩分，出線形勢並不樂觀。球隊最後一場要對小組5戰全勝的拜仁慕尼黑，賓菲加則鬥已出局的基輔戴拿模。若巴塞最後一輪勝出便肯定晉級，但若球隊失分，便隨時被賓菲加反超前，無緣再進一步。

值得一提，巴塞對上一次在歐冠分組賽未能出線，已是2000/01球季，及後的20年之中，球隊除了在2003/04球季未有取得歐聯資格，其餘19次參加歐聯，均能晉級至淘汰賽。若沙維無法及時改善球隊攻力，巴塞或許會創下這尷尬紀錄，10多年來首度出現在歐霸賽場。

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