卡域克曼聯首戰大膽收起般奴　穩健為先再以換人搶攻破局｜01球評

曼聯日前解僱蘇斯克查，由卡域克暫代領隊，周二晚首度領軍，在歐聯作客以2：0擊敗維拉利爾，提早晉級之外，並終結連續3場不勝的頹勢。卡域克今場最大膽的變動，是收起般奴費南迪斯，起用雲迪碧克。他先求穩，以雲迪碧克打正選，加強中場防守，消磨對方的體力，到下半場中段再換入般奴費南迪斯及拉舒福特搶攻，調動收效，曼聯末段攻入兩球致勝。



曼聯今場排出4-2-3-1陣式，沿用蘇斯克查的框架，最大的變動是抽起般奴費南迪斯，改派雲迪碧克踢正選，而查頓辛祖就踢到最擅長的右翼位，而安東尼馬迪爾就負責左翼。在上半場，曼聯沒有壓上前，踢得較保守，以穩為先。哈利馬古尼表現回到正常水平，域陀連迪路夫更加擔起大旗，防守指揮若定，但維拉利爾仍製造到不少威脅攻門，全靠迪基亞一而再撲出維拉利爾射手文路捷古路斯的攻門，曼聯才不致先落後。

卡域克首度領軍曼聯奏凱晉級 將勝利送給前任蘇斯克查

曼聯水貨新兵表現脫胎換骨 查頓辛祖勁射加盟後首個入球

蘇斯克查的曼聯間中會出現邊路防守真空，閘位球員孤軍作戰的情況，這場卡域克似乎有提點兩翼，尤其是右翼辛祖積極回防，多次協助患得患失的右閘雲比沙卡，將對方鋒將哥爾尼維特的威脅減至最低。相比之下，左翼馬迪爾的跑動及回防就較差，幸好阿歷士迪尼斯那邊沒有什麼嚴重漏洞導致失球。

在從結果看，曼聯淨勝2：0，但其實在頭60分鐘，曼聯是受壓的一方，踢得被動，幸好在卡域克的穩健部署下，加上迪基亞依然神勇，幫球隊守住平局。到下半場中段，維拉利爾體能下降，逼搶強度變弱，卡域克在66分鐘換人，由般奴費南迪斯及拉舒福特入替雲迪碧克及馬迪爾，扭轉形勢。比起上場對屈福特後備入替的搶鏡，雲迪碧克今場正選表現一般，看不出創造力，但他的跑動及勤力也是有目共睹。

當體能充沛的般奴及拉舒福特入場後，曼聯開始踢得進取，大舉進攻，更多採用高位防守。般奴顯示出他勝於雲迪碧克的創造力及致命傳球，而拉舒福特的衝擊力亦高於馬迪爾。今場不得不讚一位球員，就是防中費特洛迪古斯。這位巴西國腳滿場飛，到處補位，掃蕩力強，代表作是78分鐘，他在前場逼甩伊天卡普爾，造就C朗拿度為曼聯開紀錄。

歐聯｜曼聯作客2：0擊敗維拉利爾 小組首名出線

至於辛祖射成2：0的入球，就是來自兩位後備兵的合力炮製。曼聯在90分鐘快速反擊，拉舒福特引球推進入禁區，橫傳予中路的般奴，般奴第一時間分到右路，辛祖控定後再勁射入網。最後補時階段，卡域克以桑馬達及尼曼查馬迪入替辛祖及C朗，都是純粹拖延時間，穩住勝局。

總結而言，卡域克今場的部署收效，由排兵佈陣到戰術，先以保守的態度求穩，注意保護邊路，消磨維拉利爾的體力，再在適當時候換入進攻奇兵，收割勝利。

曼聯新帥人選成焦點 施丹表明無興趣 兜兜轉轉又是他？

蘇斯克查離開曼聯｜紅魔官宣離任 費Sir愛徒由希望、失望變絕望

點圖睇：曼聯下任領隊賠率（截至11月23日，資料來源：SkyBet）

+ 5

英超第13輪直播賽程（按圖放大）：

+ 2

曼聯1：4慘負屈福特：

英超︱曼聯慘負屈福特將帥評分 馬古尼被逐仍有兩隊友較他更低分

英超︱曼聯慘負屈福特又輸一場 迪基亞無奈道出曼聯絕望真相

傳曼聯即將官宣炒蘇帥 仍付鉅額賠償 兩大舊部任暫代主帥

英超．曼聯大敗｜馬古尼為英軍披甲威風八面 回歸曼聯即打回原形

曼聯相關延伸閱讀：

英超熱話︱曼聯最新統計揭C朗跑動少 馬古尼費特數據下無所遁形

英超熱話︱蘇斯克查實驗式改造查頓辛祖 一個情況下或大派用場

英超︱蘇斯克查任內曼聯轉會開支封王 北倫敦雙雄排名竟高過曼車

金錢足球︱C朗回流曼聯人工開支大增23% 業績證周薪冠絕英超

英超︱普巴開出留隊條件 曼聯難以應承續約談判再陷僵局

足球轉會︱曼聯為失去普巴作準備 與利物浦爭奪6000萬鎊英軍中場

曼聯新帥人選成焦點 施丹表明無興趣 兜兜轉轉又是他？

蘇斯克查離開曼聯｜紅魔官宣離任 費Sir愛徒由希望、失望變絕望

C朗拿度表態祝福蘇斯克查 以「我的朋友」稱呼對方