乒乓世錦賽｜杜凱琹領4女將齊過關　蘇慧音負韓國17歲新星出局

港隊派出5員女將出戰2021世界乒乓球單項錦標賽，首圈賽事杜凱琹、李皓晴、吳穎嵐和朱成竹均順利晉級。持續受手部傷患困擾的蘇慧音，面對韓國17歲新星申裕斌，以0：4被對手橫掃出局。



東京奧運港隊3位乒乓球女將為港人打出感動一役。（Getty Images／資料圖片）

杜凱琹、李皓晴和蘇慧音3位女將，在東京奧運力戰取得女團銅牌，感動萬千港人，今屆世界乒乓球單項錦標賽是他們在奧運後的另一國際大賽。

杜凱琹在世錦賽首圈輕鬆過關。（Getty Images／資料圖片）

除了有傷在身的蘇慧音外，首圈賽事一眾港將基本上沒有懸念。 杜凱琹面對世界排名109的尼日利亞34歲老將Offiong EDEM，輕鬆以11：3、11：5、11：2、11：4直落4局贏波晉級次圈。「大師姐」李皓晴的對手是世界排名173的智利球手Judith MORALES，以11：9、11：6、12：10、11：5同樣4：0擊敗對手晉級。

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「大師姐」李皓晴同樣首圈輕鬆晉級。（Getty Images／資料圖片）

28歲的吳穎嵐面對代表巴西的日裔球手Caroline KUMAHARA，雙方實力較為接近，二人各取一局後，吳穎嵐連下三城獲勝。另一港將朱成竹現時世界排名89，面對排70位的華裔西班牙球手肖瑤茜11：9、11：7、11：5、11：9順利4：0獲勝。

蘇慧音右手負傷上陣，帶點意外首圈落馬。（Getty Images／資料圖片）

蘇慧音右手負傷出戰東京奧運，之後持續受傷患困擾並缺席今年9月底在多哈舉行的亞錦賽，今次世錦賽亦僅參加女單賽事。現時世界排名34位的她，在首圈遇上世界排名70的韓國17歲新星申裕斌，帶點意外地以8：11、7：11、6：11、3：11直落4局被對手橫掃出局。

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