賓施馬涉性愛影片勒索隊友華布拿案審結　法官判刑辣過控方要求

效力皇家馬德里的法國前鋒賓施馬，2015年捲入一宗以性愛影片要脅法國國家隊隊友華布拿（Mathieu Valbuena）一案終於審結，他一直拒絕認罪，法庭卻不止判賓施馬罪名成立，法官宣判的刑期甚至較檢控官所要求更長。



賓施華涉及以性愛影片勒索隊友華布拿（左），被判罪成。（Getty Images／資料圖片）

前法國國腳華布拿手機中的性愛影片被盜，2015年6月他遭到4名男子勒索，向他索取金錢，否則會公開有關影片，危及他在法國國家隊的前途。 最初他不以為然，4名匪徒轉向另一法國前國腳施斯（Djibril Cissé）埋手，惟施斯拒絕為他們傳話，並提醒華布拿對方有意「搞大件事」。

華布拿在庭上作供時稱，「最初我並不相信，以為他們只是吹牛。」可是當施斯向他形容影片內容時，華布拿感到大事不妙，「我第一個反應是報警，然後害怕事件會危及我的球員生涯和在法國國家隊的前途。」他直言，「我知道當影片一旦被公開，便很難再次入選法國隊，最終事實也是如此。」

華布拿事件令賓施馬被法國國家隊放逐6年，今夏歐洲國家盃終獲重召。（Getty Images）

賓施馬之所以被捲入事件，全因他在案中的微妙角色。按照他本人的講法，2015年10月他嘗試協助華布拿找中間人來「協調」事件，並曾警告華布拿自己正在跟「非常、非常重量級的罪犯」交手。

可是華布拿一方的版本卻是，勒索者其後找上賓施馬的好友鋪橋搭路，賓施馬被指在一次國家隊操練中，嘗試說服華布拿付贖金了事。賓施馬一度因而被捕、更被定罪，他提出上訴，案件纏繞6年後終於審結。

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性愛影片勒索事件後，華布拿與賓施馬雙雙被踢出法國國家隊，如今賓施馬獲重召，華布拿生涯已近黃昏。（路透社）

控方指出賓施馬被勒索者僱用，鼓勵華布拿付出贖金，賓施馬一直堅稱自己無辜，檢控官從他與作為勒索者中間人的電話對話中，找到賓施馬為共犯的證據，要求判處他10個月緩刑及罰款9萬歐元。

法官最後不止宣判賓施馬罪名成立，判處的12個月緩刑及罰款9萬歐元，刑期甚至較控方所要求更長。正預備為皇馬出戰歐聯賽事的賓施馬，並未現身法院，他的代表律師已表明將會提出上訴。

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法國國家隊主帥迪甘斯今夏重召賓施馬。（Getty Images）

賓施馬自華布拿事件後，便未有再獲召入國家隊，因而錯過2016年在法國舉行的歐國盃決賽周、亦無緣在2018年捧起世界盃。不過今年夏天上演的歐洲國家盃決賽周，33歲的賓施馬獲法國重召，在所屬球會皇馬更是目前隊中首席球星。

反觀37歲的華布拿在事件後愈踢愈沉，未能重返國家隊之餘，目前只能在希臘球隊奧林比亞高斯效力。

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