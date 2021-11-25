歐聯｜利物浦全勝晉級不是夢　堤亞高轟百步穿楊世界波開齋

歐聯B組，利物浦主場迎戰波圖以兩球淨勝，小組5戰全勝奠定首名晉級。紅軍中場堤亞高艾簡達拿今仗攻入世界波，為球隊先開紀錄，賽後獲選為最佳球員，他直言這個入球別具意義。



篤定晉強16強的利物浦，今仗晏菲路主場鬥波圖，沙迪奧文尼上半場曾經將皮球送入網內，惟越位在先食詐糊。紅軍換邊後打破僵局，堤亞高艾簡達拿把握解圍不遠，禁區外第一時間勁射，拉出一記平飛球穿過一眾球員死角入網，52分鐘先開紀錄。沙拿其後與佐敦軒達臣右路充滿默契的配合，殺入禁區內再巧妙地以假動作避過對手，左腳射近柱建功，最終利物浦兩球淨勝波圖，5戰全勝，打破球會史上歐聯分組賽的最佳戰績。

堤亞高戰至63分鐘退下火線，賽後仍獲選為最佳球員。（Getty Images）

入球功臣之一的堤亞高艾簡達拿，戰至63分鐘便功成身退，由佐敦軒達臣入替，無阻這名西班牙中場獲選為今仗最佳球員。堤亞高不時受傷患困擾，今仗轟入金球，亦是他今季首度建功。堤亞高並不多產，他賽後直言每個入球也十分特別，尤其是在晏菲路攻入，並協助球隊全取3分，更加別具意義。

堤亞高艾簡達拿轟入世界波，為利物浦先開紀錄。（路透社）

利物浦早已穩奪出線資格，今仗亦未有收油，有望以全勝姿態晉級16強。堤亞高表示球隊爭勝決心不減，希望贏得每一場賽事，「不論是主場或作客的賽事，我們也希望取勝而回，這是球隊的推動力。面對實力接近的對手，微小的部分就是勝負分野，我們在下半場十分有效率，結果順利贏得今仗。」

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