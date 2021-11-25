馬勒當拿逝世一周年︱留下只有思念　美斯：一切彷如昨天

不經不覺，一代球王馬勒當拿已逝世一周年。沉澱過後，他生前做過種種荒唐事或許未被遺忘，如今留下來更大程度上卻只有思念。

美斯受訪時提到對方，直言「一切像是昨天才發生，我有種奇怪的感覺。」



（Instagram＠leomessi）

去年今日，馬勒當拿逝世，當時美斯仍是巴塞隆拿一員，他仍未帶領阿根廷在國家隊贏得任何成人隊大賽錦標，「真的很神奇，一年已經過去。沒有他在，阿根廷在經過多年之後，再次成為美洲國家盃冠軍。」

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365天之後，美斯仍未習慣這改變，他接受西班牙《馬卡報》訪問時稱：「去到一個位，你定必會想着，能夠再次在電視上看到他接受訪問，或是為某些事情發表意見。他已經離世一段長時間，可是一切彷如昨天。」

美斯很慶幸，生命中曾跟馬勒當拿交集，「我會永遠記住我們之間的美好回憶，曾經遇上他，是我的福氣。」

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