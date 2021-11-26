歐協聯｜熱刺作客十人應戰慘遭絕殺　干地：我不是魔術師

「經過3個多星期，我開始知咩料！」，熱刺作客爆冷輸波後，主帥干地如此說道。

熱刺在歐洲協會聯賽造訪斯洛文尼亞的梅拿，賴恩施斯隆上半場兩黃一紅被逐，十人應戰下被對手最後關頭絕殺，鬥到最後一輪才知道能否出線。



熱刺今輪歐協聯作客斯洛文尼亞的梅拿，主帥干地先收起孫興慜﹑洛里斯及賀積查治等主將，尖刀哈利卡尼則繼續正選領軍。

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開賽初段，熱刺吞下一記悶棍，主隊的賀華特（Tomi Horvat）避過達雲臣山齊士後切入大位，再以左腳妙射破網，11分鐘先開紀錄。戰至上半場中段，熱刺再傳來壞消息，賴恩施斯隆飛鏟對手，拿下今仗第二面黃牌被逐，熱刺形勢更加嚴峻。

賴恩施斯隆難得擔正，卻兩黃一紅被逐。（路透社）

干地換邊初段果斷換人，一口氣做出4個調動，孫興慜及盧卡斯莫拉等球員入替，希望盡早收復失地。莫拉其後造就哈利卡尼窄角度建功，72分鐘追成平手，這名英軍隊長之後近門頭槌越楣而過。

末段全軍壓前的熱刺，中圈附近一次失去控球權，梅拿球員隨即策動反擊，馬羅沙（Amadej Marosa）扣過山齊士起腳建功，省中人改變方向入網，熱刺慘被絕殺，在歐協聯G組與維迪斯同得7分，能否出線還看最後一輪賽事。

哈利卡尼妙射建功，一度為熱刺追成平手。（路透社）

干地吞下接掌熱刺以來首場敗仗，賽後承認一個殘酷的事實，「經過3星期後，我開始明白熱刺正面對的問題，我只可以說這情況並不簡單。球隊現時與英格蘭其他頂級球隊有明顯的差距，我們需要耐心，並努力地解決問題。」

縱然干地的領軍能力無庸置疑，也不能在一個月內扭轉一切，而他的成功秘訣就只得一個，「外界不時認為我在過往贏過不少獎盃，但我不是魔術師，我要時間了解誰願意與我一同前行，而成功的唯一魔法就是不懈的努力，以實踐我的足球理念，但我們需要時間。」

干地來到熱刺3星期多後，發現球隊面對的問題並不簡單。（路透社）

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