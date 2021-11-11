英超熱話｜干地著手改善熱刺體能問題　眾將爆偈操到懷疑人生

管住隊波先要管住個胃！干地剛接掌熱刺，首仗領軍出戰歐洲協會聯賽後，直指球隊體能上需要改進。他絕非得個講字，從球員的飲食入手，在訓練上亦與過往大有不同，眾將不禁高呼吃不消。



意大利名帥干地（Antonio Conte）執教多年，早已有實績支持，如今他上任熱刺主帥一職，當然馬不停蹄改善球隊問題，希望盡早帶領熱刺重回正軌。

干地上周首戰領軍出戰歐洲協會聯賽，主場以3：2力克維迪斯，旗開得勝，這名意大利名帥直言球隊仍有進步空間，尤其是在球員體能方面，干地在該仗發現隊中有球員超重。問題嚴重，干地立即對症下藥，《The Athletic》透露他已着手解決問題，首要針對球員的飲食習慣。

得防中得天下 英超前列6號位逐個捉 曼聯最弱一環

干地上任後著手改善眾將的體能狀況。（熱刺Twitter截圖）

健康人生，干地有責，他重新審視熱刺的飲食方針，並嚴格推行下列四大規條，希望從飲食入手，減少隊中的「肥仔」。

干地定下熱刺球員飲食四大規條：

1. 訓練後禁止食肥膩食物及三文治

2. 食物中不能含有茄汁及蛋黃醬

3. 減少飲用果汁，多食生果

4. 減少使用食用油和牛油



熱刺球員拜拜茄汁﹑拜拜蛋黃醬﹑拜拜三文治。（資料圖片／Getty Images）

瘦身有成績，並非得把口，干地更有往績，就如當年他執教國際米蘭時，從曼聯來投的盧卡古加盟初期身形笨重，在營養師針對安排下，「Keep Fit」無難度，兩星期瘦3至4公斤，連在球場的表現亦有改善，他直言感覺十分強壯。

靠營養師解決消化問題兼收身 感覺從未如此強壯

【齊睇盧卡古身形變化！盧卡古在2018年增磅，翌年投國米即變瘦】

+ 9

根據慣例，戰畢球賽後通常在健身房或泳池度過翌日訓練，但干地為了追趕失去的時間，卻不照常理出牌，熱刺球員帶着疲憊身軀訓練，操練過後就像完成馬拉松般接近「爆偈」。

除此以外，干地花了75分鐘時間分析對維迪斯的賽事，比預期超出近1小時。干地上任，對熱刺球員的體能及精神同樣有巨大的衝擊。

熱刺在歐協聯擊敗熱刺後，翌日沒有休息，繼續訓練。（資料圖片／Getty Images）

👇點圖睇：英超前列防中大對比 👇

+ 13

點圖看《天空體育》統計的其他曼聯「羞恥」數據：